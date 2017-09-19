15 королев красоты, жизнь которых трагически оборвалась

Александра Петрова
Александра стала победительницей конкурса Мисс Россия 1996, девушка считалась востребованной моделью после еще нескольких побед на нескольких конкурсах красоты.
В 1996 году финал национального конкурса «Мисс Россия» транслировался на канале «Россия» 14 декабря в прямом эфире. Впервые конкурс проходил вне столицы — в Великом Новгороде. Из 40 участниц — победительниц региональных туров, лучшей была признана 16-летняя Александра Петрова из города Чебоксары.
В 1997 году она принимала участие в съемках многочисленных телепередач, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели.
За год Александра побывала во многих странах мира, приняла участие в трёх международных конкурсах. Так же получила золотую медаль Мирового чемпионата по искусствам в номинации «модель» и предложение о работе в Голливуде.
В июле 1997 года Александра была признана лучшей на международном модельном конкурсе "Мисс Модел Интернэшнл", в котором принимали участие представительницы 53 стран.