15 королев красоты, жизнь которых трагически оборвалась Рейтинг 9.9 19 сентября 1888 года в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул "королевы красоты", а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. С тех пор подобные конкурсы стали не редкостью, и девушки по всему миру стремятся стать "Мисс" местного, а кто-то и планетарного масштаба. И не удивительно, ведь многим кажется, что у красавиц жизнь как сказка. Возможно, у кого-то это действительно так, но трагически погибшие "королевы красоты" наверняка променяли бы всю свою красоту на долгую и счастливую жизнь. Не зря говорят “не родись красивой, а родись счастливой”. Александра Петрова

Александра стала победительницей конкурса Мисс Россия 1996, девушка считалась востребованной моделью после еще нескольких побед на нескольких конкурсах красоты. В 1996 году финал национального конкурса «Мисс Россия» транслировался на канале «Россия» 14 декабря в прямом эфире. Впервые конкурс проходил вне столицы — в Великом Новгороде. Из 40 участниц — победительниц региональных туров, лучшей была признана 16-летняя Александра Петрова из города Чебоксары. В 1997 году она принимала участие в съемках многочисленных телепередач, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели. За год Александра побывала во многих странах мира, приняла участие в трёх международных конкурсах. Так же получила золотую медаль Мирового чемпионата по искусствам в номинации «модель» и предложение о работе в Голливуде. В июле 1997 года Александра была признана лучшей на международном модельном конкурсе "Мисс Модел Интернэшнл", в котором принимали участие представительницы 53 стран. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров