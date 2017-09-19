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15 королев красоты, жизнь которых трагически оборвалась

18.09.2017 12:43
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19 сентября 1888 года в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул "королевы красоты", а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. С тех пор подобные конкурсы стали не редкостью, и девушки по всему миру стремятся стать "Мисс" местного, а кто-то и планетарного масштаба. И не удивительно, ведь многим кажется, что у красавиц жизнь как сказка. Возможно, у кого-то это действительно так, но трагически погибшие "королевы красоты" наверняка променяли бы всю свою красоту на долгую и счастливую жизнь. Не зря говорят “не родись красивой, а родись счастливой”.

Александра Петрова
Александра стала победительницей конкурса Мисс Россия 1996, девушка считалась востребованной моделью после еще нескольких побед на нескольких конкурсах красоты.

Александра ПетроваАлександра стала победительницей конкурса Мисс Россия 1996, девушка считалась востребованной моделью после еще нескольких побед на нескольких конкурсах красоты.

В 1996 году финал национального конкурса «Мисс Россия» транслировался на канале «Россия» 14 декабря в прямом эфире. Впервые конкурс проходил вне столицы — в Великом Новгороде. Из 40 участниц — победительниц региональных туров, лучшей была признана 16-летняя Александра Петрова из города Чебоксары.

В 1996 году финал национального конкурса «Мисс Россия» транслировался на канале «Россия» 14 декабря в прямом эфире. Впервые конкурс проходил вне столицы — в Великом Новгороде. Из 40 участниц — победительниц региональных туров, лучшей была признана 16-летняя Александра Петрова из города Чебоксары.

В 1997 году она принимала участие в съемках многочисленных телепередач, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели.

В 1997 году она принимала участие в съемках многочисленных телепередач, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели.

За год Александра побывала во многих странах мира, приняла участие в трёх международных конкурсах. Так же получила золотую медаль Мирового чемпионата по искусствам в номинации «модель» и предложение о работе в Голливуде.

За год Александра побывала во многих странах мира, приняла участие в трёх международных конкурсах. Так же получила золотую медаль Мирового чемпионата по искусствам в номинации «модель» и предложение о работе в Голливуде.

В июле 1997 года Александра была признана лучшей на международном модельном конкурсе "Мисс Модел Интернэшнл", в котором принимали участие представительницы 53 стран.

В июле 1997 года Александра была признана лучшей на международном модельном конкурсе "Мисс Модел Интернэшнл", в котором принимали участие представительницы 53 стран.
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