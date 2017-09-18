Вымершие виды животных, которые поражают Рейтинг 9.5 Особенности климата в различные геологические эпохи способствовали бурному развитию той или растительности и появлению определенных видов животных. Так, условия юрского периода как нельзя лучше подошли для жизни динозавров. Они расселились по всей суше и в водной среде на всех континентах планеты. Доминировали динозавры в мезозойскую эру, а благодаря многочисленным фильмам приобрели широчайшую известность. Но помимо них история эволюции знает и другие виды, которые со временем также исчезли. Многие из них имели гигантские размеры, поражающие воображение. Мы разыскали 10 самых невероятных вымерших видов, живших когда-то на Земле, которые напоминают, скорее, чудовищ из самых жутких ночных кошмаров. Мегатерий

Вымерший род гигантских ленивцев жил в плиоцене и плейстоцене на территории Южной и частично Северной Америки от 2 млн. до 8000 лет назад. Вес животного мог достигать до 4 тонн. В высоту они почти вдвое были больше слона, а длина их составляла почти 6 метров. Передвигались они в основном на задних лапах. Строение их зубов говорит о том, что они были травоядными, однако у некоторых ученых есть основания полагать, что ленивцы не пренебрегали падалью и крупными животными. Гигантопитеки

Это род человекообразных обезьян, который существовал в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене. Их останки были найдены на территории современных Индии, Китая и Вьетнама. Предположительно, их рост составлял от 3 до 4 метров и весили они до 550 кг. Основу их рациона составлял бамбук. Дунклеостей

Род панцирных рыб отряда артродир класса плакодерм жил 415—360 млн. лет назад, в девонском периоде. Это были крупнейшие морские хищники своей эпохи. Ученым так и не удалось определить точные размеры рыбы. Предположительно, их голова превышала один метр, а длина всего тела составляла не менее 6 метров и могла достигать 20 метров. Зубы рыбе заменяли мощные костные пластины, развивавшие давление в 55 МПа, что сопоставимо с укусом крокодила. Фороракосовые

С палеоцена до плиоцена 62—2 млн. лет назад одним из обитателей Южной Америки было семейство хищных нелетающих птиц отряда журавлеобразных. Высота птиц составляла минимум 1 метр, максимум — 3. Птицы имели мощный клюв и вели хищный образ жизни. Питались они в основном мясом убитых ими животных и падалью. Мегалания

Крупнейшая из всех известных науке наземных ящериц обитала на Земле в плейстоценовую эпоху, начиная с 1,6 млн назад и заканчивая примерно 40 000 лет назад. Вид был распространен на территории Австралии. Длина ящера составляла от 4,5 до 9 м, а вес достигал от 331 до 2200 кг. Ящерицы селились в разреженных лесах и травянистых саваннах и питались млекопитающими. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров