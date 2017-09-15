Киноляпы в 10 знаменитых фильмах Рейтинг 9.4 В редком фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план. Мы собрали подборку киноляпов, которые внимательный зритель не пропустит. 1. «Перл-Харбор»

В одной из сцен американский пилот малюет на фюзеляже привлекательную медсестру. И почему-то попеременно делает это то правой рукой, то левой. 2. «Армагеддон»

На первых минутах картины пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. Годзилла растет не по дням, а по секундам. 3. «День независимости»

Странные пертурбации происходят с небом в эпизоде, когда Стивен бредет по пустыне. На общем плане небосвод затянут облаками, а на крупном – ни одного облачка. 4. «Властелин колец: Возвращение Короля»

Сэм обнаруживает Фродо, которого обработала паучиха Шелоб. Несмотря на то, что носитель кольца находится в анабиозе, его глаза то открываются, то закрываются. Да и подбородок все никак не может определиться, быть ему покрытым паутиной или нет. 5. «Бойцовский клуб»

У Рассказчика, как выясняется, проблемы не только с головой, но и терморегуляцией. Пот на его футболке проступает так же быстро, как и исчезает. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров