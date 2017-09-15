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Киноляпы в 10 знаменитых фильмах

14.09.2017 17:58
Рейтинг 9.4

В редком фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план. Мы собрали подборку киноляпов, которые внимательный зритель не пропустит.

1. «Перл-Харбор»
В одной из сцен американский пилот малюет на фюзеляже привлекательную медсестру. И почему-то попеременно делает это то правой рукой, то левой.

1. «Перл-Харбор»В одной из сцен американский пилот малюет на фюзеляже привлекательную медсестру. И почему-то попеременно делает это то правой рукой, то левой.

2. «Армагеддон»
На первых минутах картины пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. Годзилла растет не по дням, а по секундам.

2. «Армагеддон» На первых минутах картины пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. Годзилла растет не по дням, а по секундам.

3. «День независимости»
Странные пертурбации происходят с небом в эпизоде, когда Стивен бредет по пустыне. На общем плане небосвод затянут облаками, а на крупном – ни одного облачка.

3. «День независимости» Странные пертурбации происходят с небом в эпизоде, когда Стивен бредет по пустыне. На общем плане небосвод затянут облаками, а на крупном – ни одного облачка.

4. «Властелин колец: Возвращение Короля»
Сэм обнаруживает Фродо, которого обработала паучиха Шелоб. Несмотря на то, что носитель кольца находится в анабиозе, его глаза то открываются, то закрываются. Да и подбородок все никак не может определиться, быть ему покрытым паутиной или нет.

4. «Властелин колец: Возвращение Короля» Сэм обнаруживает Фродо, которого обработала паучиха Шелоб. Несмотря на то, что носитель кольца находится в анабиозе, его глаза то открываются, то закрываются. Да и подбородок все никак не может определиться, быть ему покрытым паутиной или нет.

5. «Бойцовский клуб»
У Рассказчика, как выясняется, проблемы не только с головой, но и терморегуляцией. Пот на его футболке проступает так же быстро, как и исчезает.

5. «Бойцовский клуб» У Рассказчика, как выясняется, проблемы не только с головой, но и терморегуляцией. Пот на его футболке проступает так же быстро, как и исчезает.
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