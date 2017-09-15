Самые редкие и красивые природные феномены Рейтинг 9.3 Древний человек уважал и почитал природу, как божество. Не мудрено, ведь примитивный мозг часто был не в состоянии объяснить некоторые природные явления и воспринимал их как чудо. Современные люди стараются найти рациональное объяснение всему увиденному, но самые необычные и редкие природные явления до сих пор поражают воображение, восхищают, а то и пугают. 1. Световые столбы

Это не северное сияние, а совершенно другой феномен, который носит название «световые (или солнечные) столбы». При низких температурах в морозном воздухе плавают крошечные кристаллики льда, которые создают над поверхностью земли своеобразный ледяной туман. Кристаллики отражают солнечный свет и в результате получаются яркие световые столбы

На фото: Световые столбы над Ларами, Вайоминг, США 2. Молнии над рекой Кататумбо

Над местом, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо (Венесуэла) почти каждую ночь на протяжении примерно десяти часов сверкают молнии. В сумме получается около 1,2 миллиона разрядов в год. Их видно за несколько сот километров, благодаря чему это природное явление часто называют «Маяком Маракайбо».

На фото: Молнии над Кататумбо (Венесуэла) 3. Брокенский призрак

Так называемый Брокенский призрак похож на гигантскую тень от человеческой фигуры, окружённую светом, а часто и радужными кольцами. Метеорологи часто называют это явление «глорией». Этот потрясающий феномен наблюдается высоко в горах, во время тумана. На самом деле наблюдатель чаще всего видит свою собственную искажённую тень.

На фото: брокенский призрак на горе Онтаке, Япония 4. Трубчатые облака

Трубчатые (или вымеобразные) облака чаще всего появляются перед сильным ураганом.

На фото: трубчатые облака над городом Риджайна, Канада, 26 июня 2012 5. Утренняя глория

Никто точно не знает, как и почему образуются эти облака. Они могут тянуться на тысячу километров и повисают на высоте около полутора километров над поверхностью земли. Это явление наблюдали в разных регионах мира, но чаще всего (каждую весну) оно возникает в окрестностях австралийского города Бурктаун. При почти полном отсутствии ветра облака могут передвигаться со скоростью 65 километров в час.

На фото: вид на утреннюю глорию с самолёта недалеко от Бурктауна, Австралия 1-56-8далее Твитнуть Новости наших партнеров