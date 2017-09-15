История одного подвига: как Шаварш Карапетян вытащил 46 человек из тонущего троллейбуса Рейтинг 9.9 16 сентября 1976 многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины десятки людей, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище. Волей судьбы именно пловец оказался в нужное время в нужном месте... Еще до совершения подвига, Шаварш был известным и титулованным спортсменом, хотя сейчас его имя большинству, несмотря на появляющиеся в Интернете статьи, ни о чем не говорит. Он и сам, спустя 40 лет, героем себя не считает. О том, кто такой Шаварш Карапетян и что же случилось 16 сентября 1976 года - в нашем фоторепортаже. Шаварш Владимирович Карапетян родился 19 мая 1953 года в армянском Ванадзоре, в семье Владимира и Асмик Карапетян. Свое редкое имя юноша получил в честь погибшего в Великую Отечественную родственника. С детства мальчика приобщали к спорту, а всерьез он им занялся в 1964 году, после того, как семья переехала в Ереван. Отец мечтал отдать сына на курс спортивной гимнастики, но из-за того, что мальчик оказался маловат ростом, тренеры пророчили, что дальше мастера спорта Шаваш не пойдет. Только при поддержке и настойчивости отца Шаварш решил пойти в профессиональный спорт. По первому времени юноша занимался классическим плаванием и даже выиграл чемпионат республики в своей возрастной категории. Из-за назревшего конфликта между спортсменом и тренерами, парня вычеркивают из республиканской команды, где он уже на то время делал значительные успехи. Шаварша назвали "бесперспективным" и молодому человеку пришлось покинуть секцию, с которой он начал свой путь в плавании. Казалось, что со спортом можно было бы заканчивать, но честолюбие Шаварша и его отца не оставляли ни малейшего шанса на такое быстрое прекращение карьеры. За уходом из родной секции почти моментально последовало приглашение юноши на тренировку пловцов-подводников. Тренер, Липарит Алмасакян, разглядевший в юном даровании огромную волю к победе, пригласил парня на одну из своих тренировок и он согласился. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров