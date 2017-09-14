Вещи, о существовании которых все знают, но мало кто видел Рейтинг 9.6 Есть слова, которые мы часто слышим в новостях или даже сами используем в речи, но не можем визуализировать. Просто мы плохо представляем, как выглядят предметы, которые они обозначают. Мы решили внести немного ясности и рассказать об этих загадочных вещах… 10. ДНК

Про то, как выглядит знаменитая спираль ДНК, всем отлично известно. Но мало кто знает, что ее можно увидеть невооруженным глазом ввиду длины молекулы. Для этого нужно приготовить раствор (сделать это можно и дома, смотрите инструкции здесь или здесь). ДНК в нем будет выглядеть как нитевидный осадок, который можно намотать на палочку и даже высушить и получить волокнистую субстанцию, как на фото. 09. Черный ящик

Как ни парадоксально, современный черный ящик — в большинстве своем оранжевый шар. Есть несколько версий, почему его так назвали: Первые бортовые самописцы были прямоугольными и черными, как на фото слева. Ввиду их таинственности — ведь их содержание оставалось тайной почти для всех. Первые самописцы становились черными от копоти после крушения самолета. 8. Мастодонт

Мастодонт — это огромное шерстистое хоботное животное с массивными бивнями. Этот гигант жил на нашей планете еще до появления мамонтов. На самом деле, внешне мастодонт очень близок к мамонту, и неспециалист запросто бы спутал этих двух млекопитающих. 7. Гибралтар

Гибралтар — заморская территория Великобритании, которая находится на юге Пиренейского полуострова, под боком у испанцев. Это довольно интересное место: на клочке земли площадью лишь 6,8 кв. км говорят по-английски и используют фунт, а за Гибралтарским проливом видна Африка. Еще Гибралтар — единственное место в Европе, где живут обезьяны. 6. Биткойн

Если быть точным, биткойн не выглядит никак — это цифровая валюта без физического воплощения. C 2011 года существуют «наличные биткойны», которые стала выпускать компания Casascius Bitcoin Mint. На монетах указан адрес и ключ, спрятанный под голограммой. Эти жетоны и карты используют для наличных платежей, также за ними охотятся нумизматы. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров