Безопасные места, где можно пережить Апокалипсис Рейтинг 9.2 Каким бы ни был апокалипсис, финал у него всегда один, а вот сценарии, по которым может развиваться ситуация в период конца света, всегда разные. Вместо того, чтобы каждый раз при сообщении о надвигающемся конце света примыкать к толпе паникующих и впадать в массовую истерию, стоит продумать план спасения на случай, если апокалипсис все-таки произойдет. Вот 10 мест, в которых при различных сценариях конца света ваши шансы выжить будут гораздо выше. Ватикан, Италия

Сценарий апокалипсиса: мир захватил диктатор

Это самая маленькая в мире страна. У нее нет ни развитой промышленности, ни природных ресурсов. Основным источником дохода являются пожертвования католиков, а главную ценность страны представляют шедевры архитектуры. Диктатора, решившего покорить мир, они вряд ли заинтересуют, по крайней мере, в первую очередь. Поэтому здесь можно надежно укрыться, пусть и на какое-то время, а заодно получить отпущение грехов от самого Папы Римского. Исландия

Сценарий апокалипсиса: уничтожение планеты

Будь то астероид или другая опасность извне, угрожающая вызвать серьезные разрушения планеты, убежище от нее лучше искать в Исландии. Горные реки, подпитываемые ледниками, обеспечат водой и провиантом, а подземное тепло вулканов можно использовать во благо и выращивать те же бананы. Бесконечные зеленые луга, огромные природные запасы пресной воды и чистейший воздух — весомые аргументы в пользу того, чтобы начать отстраивать мир именно с этого места. Аран, Ирландия

Сценарий апокалипсиса: вторжение инопланетян

От нагрянувших на Землю инопланетян, решивших поработить население планеты и выработать все природные ресурсы, следует спасаться на островах Аран. «Почему именно Аран» — спросите вы? Да потому, что это самый настоящий край света, изолированный как от самой Исландии, так и от других стран. Время здесь словно остановилось: основным занятием островитян по-прежнему остается фермерство и рыболовство, к тому же они бережно хранят свои обычаи и культуру. Попасть сюда, словно сесть на машину времени и отправиться на несколько десятилетий назад. Не испытывающие дефицит шерстяных вещей и национальных костюмов гости с другой планеты заезжать сюда точно не будут, поэтому инопланетное вторжение можно переждать здесь, запасшись несколькими пинтами Гиннесса. Гуам

Сценарий апокалипсиса: войны роботов

Спасаясь от полчищ разъяренных роботов, держите курс на остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана. Место оптимально подходит как убежище потому, что, во-первых, это остров, а роботы, как мы знаем, плавать не умеют, а, во-вторых, это крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане, что существенно повышает ваши шансы выжить. Стамбул, Турция

Сценарий апокалипсиса: сильнейшее землетрясение

По одному из сценариев апокалипсиса мир разрушит мощное, «великое землетрясение». При таком раскладе шансы спастись минимальны, но они все же есть. Временным убежищем может стать Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Его новый терминал является самым большим в мире сейсмоустойчивым зданием. Сооружение может выдержать землетрясение силой восемь баллов, да еще и полностью функционировать после него. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров