Знаменитые старые девы: звезды, которые никогда не были замужем

Жаклин Биссет
Одна из самых признанных сердцеедок Голливуда Жаклин Биссет, прославившаяся ролью Жозефины - женщины, по которой сходил с ума сам Наполеон Бонапарт. В свои 72 года женщина не думает останавливаться на достигнутом.
Британская киноактриса получила свою известность благодаря ролям в фильмах 1960-80-х годов, среди которых такие значительные, как «Американская ночь» Трюффо, «Бездна» Йетса и «Дикая орхидея».
На фото: кадр из фильма "Дикая орхидея" (1989)
Актриса снялась более чем в 80 фильмах, попробовала себя в качестве модели. Женщине признавались в любви самые влиятельные, богатые и известные мужчины.
За свою жизнь актриса так и не вышла замуж и не завела детей,- это не случайное стечение обстоятельств, а осознанный выбор актрисы.
Жаклин всегда воспевала свободу и много раз повторяла, что брак ей неинтересен.
Биссет никогда не скрывала, что в ее жизни было множество романов, как скоротечных, так и серьезных отношений, которые навсегда оставили след в ее памяти.