 
TOP 10

1 В Москве массово эвакуируют вузы, ТЦ и вокзалы

2 Невеста звезды команды КВН "Парапапарам" умерла от рака

3 В Узбекистане глава района избил директоров школ за неучастие в празднике, выстроив их в шеренгу (ВИДЕО)

4 СМИ: акции Apple упали из-за провального конфуза на презентации iPhone X (ВИДЕО)

5 Жириновский ответил за сына, оскорбившего детей-инвалидов (ВИДЕО)

6 СМИ: Украина стягивает военную технику к границам Крыма (ВИДЕО)

7 Раздевшиеся в поддержку жертв "Ирмы" модели разозлили соцсети

8 В облаках урагана "Ирма" разглядели "лицо Путина" (ВИДЕО)

9 Отец Ивана Урганта прокомментировал конфликт сына с Соловьевым

10 Экс-чемпион мира по боксу нокаутировал прохожего в Лас-Вегасе (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Знаменитые старые девы: звезды, которые никогда не были замужем

12.09.2017 10:22
Рейтинг 9.9

13 сентября 1944 года родилась Жаклин Биссет - английская актриса. Она была секс-символом 1970-х. Актрису наградили французским орденом Почетного легиона, на фестивале в румынской Трансильвании - спецпризом за вклад в мировое кино, а американский журнал "Ньюсуик" назвал когда-то "красивейшей актрисой мира". Несмотря на это, Жаклин ни разу не была замужем, хотя все же серьезные отношения в ее жизни были. Многим наверняка кажется, что известность и популярность часто гарантируют семейное счастье, но зачастую это не так и многие знаменитости всю жизнь остаются незамужними и бездетными. Впрочем, многие звезды и не жалеют о том, что ни разу не надевали свадебное платье. Представляем вам самых известных холостячек.

Жаклин Биссет
Одна из самых признанных сердцеедок Голливуда Жаклин Биссет, прославившаяся ролью Жозефины - женщины, по которой сходил с ума сам Наполеон Бонапарт. В свои 72 года женщина не думает останавливаться на достигнутом.

Жаклин Биссет Одна из самых признанных сердцеедок Голливуда Жаклин Биссет, прославившаяся ролью Жозефины - женщины, по которой сходил с ума сам Наполеон Бонапарт. В свои 72 года женщина не думает останавливаться на достигнутом.

Британская киноактриса получила свою известность благодаря ролям в фильмах 1960-80-х годов, среди которых такие значительные, как «Американская ночь» Трюффо, «Бездна» Йетса и «Дикая орхидея».
На фото: кадр из фильма "Дикая орхидея" (1989)

Британская киноактриса получила свою известность благодаря ролям в фильмах 1960-80-х годов, среди которых такие значительные, как «Американская ночь» Трюффо, «Бездна» Йетса и «Дикая орхидея».На фото: кадр из фильма "Дикая орхидея" (1989)

Актриса снялась более чем в 80 фильмах, попробовала себя в качестве модели. Женщине признавались в любви самые влиятельные, богатые и известные мужчины.

Актриса снялась более чем в 80 фильмах, попробовала себя в качестве модели. Женщине признавались в любви самые влиятельные, богатые и известные мужчины.

За свою жизнь актриса так и не вышла замуж и не завела детей,- это не случайное стечение обстоятельств, а осознанный выбор актрисы. Жаклин всегда воспевала свободу и много раз повторяла, что брак ей неинтересен.

За свою жизнь актриса так и не вышла замуж и не завела детей,- это не случайное стечение обстоятельств, а осознанный выбор актрисы. Жаклин всегда воспевала свободу и много раз повторяла, что брак ей неинтересен.

Биссет никогда не скрывала, что в ее жизни было множество романов, как скоротечных, так и серьезных отношений, которые навсегда оставили след в ее памяти.

Биссет никогда не скрывала, что в ее жизни было множество романов, как скоротечных, так и серьезных отношений, которые навсегда оставили след в ее памяти.
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга