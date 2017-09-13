Знаменитые старые девы: звезды, которые никогда не были замужем Рейтинг 9.9 13 сентября 1944 года родилась Жаклин Биссет - английская актриса. Она была секс-символом 1970-х. Актрису наградили французским орденом Почетного легиона, на фестивале в румынской Трансильвании - спецпризом за вклад в мировое кино, а американский журнал "Ньюсуик" назвал когда-то "красивейшей актрисой мира". Несмотря на это, Жаклин ни разу не была замужем, хотя все же серьезные отношения в ее жизни были. Многим наверняка кажется, что известность и популярность часто гарантируют семейное счастье, но зачастую это не так и многие знаменитости всю жизнь остаются незамужними и бездетными. Впрочем, многие звезды и не жалеют о том, что ни разу не надевали свадебное платье. Представляем вам самых известных холостячек. Жаклин Биссет

Одна из самых признанных сердцеедок Голливуда Жаклин Биссет, прославившаяся ролью Жозефины - женщины, по которой сходил с ума сам Наполеон Бонапарт. В свои 72 года женщина не думает останавливаться на достигнутом. Британская киноактриса получила свою известность благодаря ролям в фильмах 1960-80-х годов, среди которых такие значительные, как «Американская ночь» Трюффо, «Бездна» Йетса и «Дикая орхидея».

На фото: кадр из фильма "Дикая орхидея" (1989) Актриса снялась более чем в 80 фильмах, попробовала себя в качестве модели. Женщине признавались в любви самые влиятельные, богатые и известные мужчины. За свою жизнь актриса так и не вышла замуж и не завела детей,- это не случайное стечение обстоятельств, а осознанный выбор актрисы. Жаклин всегда воспевала свободу и много раз повторяла, что брак ей неинтересен. Биссет никогда не скрывала, что в ее жизни было множество романов, как скоротечных, так и серьезных отношений, которые навсегда оставили след в ее памяти. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров