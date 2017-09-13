Самые дорогие платья знаменитостей Рейтинг 8.6 Только посмотрите на их роскошные платья: каждое из них действительно достойно отдельного рассказа или роли в мультфильме «Диснея». Да и стоит такая красота воистину «сказочно». Мы собрали 13 самых дорогих нарядов знаменитостей. 1. Одри Хепберн: 131 300 долларов

Одри Хепберн на церемонии «Оскар» в 1954-ом году Хрупкая леди Хепберн была музой гениального кутюрье Юбера Живанши. Актриса вдохновила дизайнера на многие культовые наряды. К примеру, на создание этого «чайного» платья, которое задало моду на главный силуэт 50-ых годов. А в 2011-ом было продано на аукционе за 131 300 долларов. 2. Принцесса Диана: 137 500 долларов

В этом знаменитом платье Леди Ди появилась на публике трижды Конечно, принцессы могут позволить себе многое. Но Леди Ди и тут проявила экономность, появившись на публике в вечернем платье в пол от Catherine Walker целых три раза: во время официальной фотосессии, на оперной премьере в 1989 и спустя почти 10 лет на кинофестивале в Каннах (1997). Скандал, да и только. 3. Люпита Нионго: 150 000 долларов

Люпита – чёрная жемчужина Голливуда На церемонии вручения премии «Оскар» в 2015-ом актриса поразила всех удивительным платьем от Calvin Klein. Белый наряд в пол украсили практически 6000 настоящих жемчужин. Настоящая драгоценность. 4. Элизабет Тейлор: 167 500 долларов

Лиз Тейлор: фиалковое платье под цвет «фиалковых» глаз Платье необыкновенного фиалкового цвета (намёк на удивительные глаза Лиз Тейлор) произвело фурор дважды: на церемонии «Оскар» в 1970-ом и в 1999-ом на аукционе, когда было продано за 167 500 долларов. 5. Кейт Бланшетт: 200 000 долларов

Голливудский блеск на 200 000$. Церемония «Оскар» – главное звёздное дефиле в году. И в 2007-ом на красной дорожке всех затмила (скорее даже, ослепила блеском) Кейт Бланшетт в вечернем платье на одно плечо от Armani Prive. Сколько на этот шик-блеск ушло кристаллов Сваровски – история умалчивает. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров