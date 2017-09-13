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Самые дорогие платья знаменитостей

11.09.2017 21:26
Рейтинг 8.6

Только посмотрите на их роскошные платья: каждое из них действительно достойно отдельного рассказа или роли в мультфильме «Диснея». Да и стоит такая красота воистину «сказочно». Мы собрали 13 самых дорогих нарядов знаменитостей.

1. Одри Хепберн: 131 300 долларов
Одри Хепберн на церемонии «Оскар» в 1954-ом году Хрупкая леди Хепберн была музой гениального кутюрье Юбера Живанши. Актриса вдохновила дизайнера на многие культовые наряды. К примеру, на создание этого «чайного» платья, которое задало моду на главный силуэт 50-ых годов. А в 2011-ом было продано на аукционе за 131 300 долларов.

1. Одри Хепберн: 131 300 долларовОдри Хепберн на церемонии «Оскар» в 1954-ом году Хрупкая леди Хепберн была музой гениального кутюрье Юбера Живанши. Актриса вдохновила дизайнера на многие культовые наряды. К примеру, на создание этого «чайного» платья, которое задало моду на главный силуэт 50-ых годов. А в 2011-ом было продано на аукционе за 131 300 долларов.

2. Принцесса Диана: 137 500 долларов
В этом знаменитом платье Леди Ди появилась на публике трижды Конечно, принцессы могут позволить себе многое. Но Леди Ди и тут проявила экономность, появившись на публике в вечернем платье в пол от Catherine Walker целых три раза: во время официальной фотосессии, на оперной премьере в 1989 и спустя почти 10 лет на кинофестивале в Каннах (1997). Скандал, да и только.

2. Принцесса Диана: 137 500 долларовВ этом знаменитом платье Леди Ди появилась на публике трижды Конечно, принцессы могут позволить себе многое. Но Леди Ди и тут проявила экономность, появившись на публике в вечернем платье в пол от Catherine Walker целых три раза: во время официальной фотосессии, на оперной премьере в 1989 и спустя почти 10 лет на кинофестивале в Каннах (1997). Скандал, да и только.

3. Люпита Нионго: 150 000 долларов
Люпита – чёрная жемчужина Голливуда На церемонии вручения премии «Оскар» в 2015-ом актриса поразила всех удивительным платьем от Calvin Klein. Белый наряд в пол украсили практически 6000 настоящих жемчужин. Настоящая драгоценность.

3. Люпита Нионго: 150 000 долларовЛюпита – чёрная жемчужина Голливуда На церемонии вручения премии «Оскар» в 2015-ом актриса поразила всех удивительным платьем от Calvin Klein. Белый наряд в пол украсили практически 6000 настоящих жемчужин. Настоящая драгоценность.

4. Элизабет Тейлор: 167 500 долларов
Лиз Тейлор: фиалковое платье под цвет «фиалковых» глаз Платье необыкновенного фиалкового цвета (намёк на удивительные глаза Лиз Тейлор) произвело фурор дважды: на церемонии «Оскар» в 1970-ом и в 1999-ом на аукционе, когда было продано за 167 500 долларов.

4. Элизабет Тейлор: 167 500 долларовЛиз Тейлор: фиалковое платье под цвет «фиалковых» глаз Платье необыкновенного фиалкового цвета (намёк на удивительные глаза Лиз Тейлор) произвело фурор дважды: на церемонии «Оскар» в 1970-ом и в 1999-ом на аукционе, когда было продано за 167 500 долларов.

5. Кейт Бланшетт: 200 000 долларов
Голливудский блеск на 200 000$. Церемония «Оскар» – главное звёздное дефиле в году. И в 2007-ом на красной дорожке всех затмила (скорее даже, ослепила блеском) Кейт Бланшетт в вечернем платье на одно плечо от Armani Prive. Сколько на этот шик-блеск ушло кристаллов Сваровски – история умалчивает.

5. Кейт Бланшетт: 200 000 долларовГолливудский блеск на 200 000$. Церемония «Оскар» – главное звёздное дефиле в году. И в 2007-ом на красной дорожке всех затмила (скорее даже, ослепила блеском) Кейт Бланшетт в вечернем платье на одно плечо от Armani Prive. Сколько на этот шик-блеск ушло кристаллов Сваровски – история умалчивает.
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