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Успешные модели с совсем не модельной внешностью

13.07.2017 22:11
Рейтинг 9.5

Мы привыкли видеть моделей идеальными: ровная кожа, роскошная фигура, кукольное лицо. Но современная модельная индустрия начинает все больше ценить нестандартных людей. Предлагаем вам взглянуть на моделей, которые доказывают, что красоту нельзя вместить в рамки и измерить по четким параметрам.

Эшли Смит
Эшли узнаваема благодаря щербинке между передними зубами. Она гордится своей особенностью, говоря, что дизайнеры ценят ее. Эшли работала моделью для Vogue и Glamour, а также была лицом Levi’s и Gap. Помимо модельной карьеры, она занимается архитектурой и рисованием.

Эшли Смит Эшли узнаваема благодаря щербинке между передними зубами. Она гордится своей особенностью, говоря, что дизайнеры ценят ее. Эшли работала моделью для Vogue и Glamour, а также была лицом Levi’s и Gap. Помимо модельной карьеры, она занимается архитектурой и рисованием.

Маша Тельная
«Нина Риччи», «Джон Гальяно», Givenchy и многие другие модные дома загипнотизированы обладательницей «самых больших глаз в мире». Машу часто называют инопланетянкой или «славянским эльфом». Она одна из тех, из-за кого началась мода на необычных моделей.

Маша Тельная «Нина Риччи», «Джон Гальяно», Givenchy и многие другие модные дома загипнотизированы обладательницей «самых больших глаз в мире». Машу часто называют инопланетянкой или «славянским эльфом». Она одна из тех, из-за кого началась мода на необычных моделей.

Сабина Карлссон
Густые натуральные волосы, веснушки по всему лицу, щербинка между зубами и пышные формы — Сабину нельзя спутать с другой моделью. Эта смелая шведская девушка любит себя и теперь выступает послом всего естественного и натурального.

Сабина Карлссон Густые натуральные волосы, веснушки по всему лицу, щербинка между зубами и пышные формы — Сабину нельзя спутать с другой моделью. Эта смелая шведская девушка любит себя и теперь выступает послом всего естественного и натурального.

Анна Бримма
Анна Бримма — одна из самых перспективных моделей британского Anti Agency, которое утверждает, что его модели — это «не просто вешалки, а девочки и мальчики с индивидуальностью и талантом». Анна доказывает это, как никто другой.

Анна Бримма Анна Бримма — одна из самых перспективных моделей британского Anti Agency, которое утверждает, что его модели — это «не просто вешалки, а девочки и мальчики с индивидуальностью и талантом». Анна доказывает это, как никто другой.

Мириан Ньох
Мириан — модель-альбинос, экзотическая красота которой не может остаться без внимания. Еще она талантливый стилист, фотограф и блогер. Девушка говорит, что над ней издевались в школе и ей было трудно смириться с тем, как она выглядит.

Мириан Ньох Мириан — модель-альбинос, экзотическая красота которой не может остаться без внимания. Еще она талантливый стилист, фотограф и блогер. Девушка говорит, что над ней издевались в школе и ей было трудно смириться с тем, как она выглядит.
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