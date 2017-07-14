Успешные модели с совсем не модельной внешностью Рейтинг 9.5 Мы привыкли видеть моделей идеальными: ровная кожа, роскошная фигура, кукольное лицо. Но современная модельная индустрия начинает все больше ценить нестандартных людей. Предлагаем вам взглянуть на моделей, которые доказывают, что красоту нельзя вместить в рамки и измерить по четким параметрам. Эшли Смит

Эшли узнаваема благодаря щербинке между передними зубами. Она гордится своей особенностью, говоря, что дизайнеры ценят ее. Эшли работала моделью для Vogue и Glamour, а также была лицом Levi’s и Gap. Помимо модельной карьеры, она занимается архитектурой и рисованием. Маша Тельная

«Нина Риччи», «Джон Гальяно», Givenchy и многие другие модные дома загипнотизированы обладательницей «самых больших глаз в мире». Машу часто называют инопланетянкой или «славянским эльфом». Она одна из тех, из-за кого началась мода на необычных моделей. Сабина Карлссон

Густые натуральные волосы, веснушки по всему лицу, щербинка между зубами и пышные формы — Сабину нельзя спутать с другой моделью. Эта смелая шведская девушка любит себя и теперь выступает послом всего естественного и натурального. Анна Бримма

Анна Бримма — одна из самых перспективных моделей британского Anti Agency, которое утверждает, что его модели — это «не просто вешалки, а девочки и мальчики с индивидуальностью и талантом». Анна доказывает это, как никто другой. Мириан Ньох

Мириан — модель-альбинос, экзотическая красота которой не может остаться без внимания. Еще она талантливый стилист, фотограф и блогер. Девушка говорит, что над ней издевались в школе и ей было трудно смириться с тем, как она выглядит. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...