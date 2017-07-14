Завтраки от супермоделей Рейтинг 9.2 Завтрак супермодели: чем питаются звезды мирового подиума. Кто из девушек не мечтал в детстве стать супермоделью? Конечно, их жизнь кажется сказкой: свет софитов, красивые наряды, миллионные гонорары, путешествия по всему миру… Что может быть лучше? Но так ли это легко? Ведь модель должна всегда держать себя в форме. Главное, правильно спланировать свой рацион питания и регулярно заниматься спортом. Сегодня мы в буквальном смысле заглянем в тарелки к супермоделям и узнаем, что они выбирают на завтрак, чтобы держать себя в такой прекрасной форме. Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен предпочитает завтракать овощами Жизель начинает свой день со стакана теплой воды с лимонным соком. Затем − оздоравливающий сок из ростков пшеницы или витаминный смузи из органических фруктов. После небольшого перерыва Жизель предпочитает полакомствовать овощами: листовая капуста, брокколи, лебеда, авокадо, свекла, сладкий картофель и помидоры черри. Джиджи Хадид

Завтрак Джиджи Хадид не должен превышать 654 ккал Джиджи Хадид – одна из самых красивых женщин современности. Она очень тщательно следит за своим рационом. Модель старается на завтрак употреблять 654 ккал. В свой рацион она включает молоко, хлеб и яйца. С такими ингредиентами завтрак может быть очень разнообразным. Главное правило – не превышать количество употребляемых калорий. Карли Клосс

Карли Клосс предпочитает завтракать омлетом с овощами и острым соусом Завтрак одной из самых худых супермоделей не должен превышать 528 ккал. В основном Карли выбирает омлет из белков со свежим шпинатом, помидорами и грибами, и обязательно добавляет много острого соуса. Он ускоряет пищеварительный процесс. Также супермодель иногда сдабривает весь завтрак соком красного апельсина для усиления витаминного эффекта. Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио кушает все продукты, но в малом количестве Алессандра Амбросио придерживается строгого режима питания. Девушка абсолютно уверена в том, что завтрак – самая главная трапеза всего предстоящего дня, потому что именно он дает организму жизненную энергию и превосходный заряд бодрости. Алессандра не ограничивает себя в выборе продуктов. На завтрак она предпочитает яйца с беконом и чашечку ароматного кофе с кексами. Миранда Керр

Миранда Керр обожает фруктовые салаты Одна из самых красивых «ангелов» предпочитает исключительно вегетарианские блюда. Миранда каждое утро перед едой выпивает стакан теплой воды с лимонным соком или яблочным уксусом и медом. После этого она предпочитает бутерброды с авокадо, фруктовые смузи. Также себе на завтрак Миранда готовит салат из ананаса, инжира, вишни, абрикосов, клубники, малины, клюквы, черники, чернослива, яблок или груш. Модель уверенна, что именно такая пища способна надолго продлить молодость и сохранить здоровье организма. 1-56-6далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...