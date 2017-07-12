Бесценные артефакты, потерянные безвозвратно Рейтинг 9.6 За всю историю человечества было создано немало ценностей, ставших впоследствии артефактами. С течением времени они похищались, уничтожались или забывались в зависимости от того, кто приходил к власти. Какие из ценнейших артефактов на сегодняшний день утеряны навсегда – далее в обзоре. Драгоценности английской короны

Ричард Львиное Сердце и Филипп Август принимаюn ключи от Акры. Драгоценностями английской короны принято называть коронационные регалии Великобритании. Их выносят из лондонского Тауэра только во время коронаций. Охрана доставляет к монарху корону, скипетр и прочие украшения. В ходе многовековой истории Великобритании регалии несколько раз крали, уничтожали, переплавляли. Так, в 1216 году король Иоанн Безземельный, младший сын Алиеноры Аквитанской, пересекал залив Уош в восточной Англии. Там его настиг внезапно начавшийся прилив. В море упало несколько сундуков с драгоценностями, среди которых оказались коронационные регалии. Кстати, Иоанн Безземельный через пару дней после этого заразился дизентерией и скоропостижно умер. Скипетр и корона Британской Империи. А залив Уош вот уже девять веков привлекает отчаянных смельчаков, предпринимающих попытки найти затонувшие сокровища. Корабль, сделанный из красного дерева

Современному человеку сложно представить мир в эпоху Великих географических открытий XV-XVII вв. В то время отважные моряки отправлялись в неизвестные уголки планеты в поисках новых земель. Открытые территории присваивались именем короля и становились частью колониальной империи Испании, Португалии, Голландии, Англии. Но морякам не всегда удавалось благополучно завершить свой вояж. Так, во время секретного плавания в 1522 году бесследно пропал португальский корабль, сделанный из красного дерева. Его экипажу надлежало исследовать побережье Австралии. Орудие затонувшего галеона испанцев, Колумбия.| Место кораблекрушения нашли в 1847 году. Галеон находился под песчаными дюнами в гавани на юге Австралии. Но вскоре его и след пропал. Так звучит эта история из уст местных жителей и китобоев. Ожерелье Патиала

В 1925 году Париж посетил махараджа Бхупиндар Сингх из индийского штата Патиала. Тогда о его несметных богатствах не слышал разве что глухой. Махараджа пожаловал во Францию не с пустыми руками. Помимо многочисленной свиты он привез с собой несколько сундуков с драгоценностями. Бхупиндар Сингх отправился в ювелирный дом Картье. Он хотел получить невиданное до этого по красоте ожерелье. У мастеров ушло три года на то, чтобы закончить работу. Готовое изделие представляло собой каскад из 5 рядов платиновых нитей с 2930 бриллиантами. Центральное место в ожерелье занимал желтый алмаз «Де Бирс». Он был 7-м по величине в мире и выглядел не меньше, чем мячик для гольфа. В доме Картье перед тем, как отправить ожерелье в Индию, выставили его на всеобщее обозрение и сфотографировали на память. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров