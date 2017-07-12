Как сегодня выглядят топ-модели ХХ века Рейтинг 9.7 За звание топ-модели в прошлом веке девушкам приходилось пройти не одну тысячу километров по подиуму и участвовать в многочисленных кастингах в агентствах. Зато их знал поименно весь мир. А знаете ли вы нынешних звезд подиума? Сегодня они быстро зажигаются и быстро сменяют одна другую. Давайте посмотрим, что случилось со знаменитыми топ-моделями прошлых лет и пошла ли их слава им впрок, как говорится. Предупреждение! Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет). Клаудия Шиффер

Начнем с самой, пожалуй, известной, Клаудии Шиффер. Клаудия Шиффер — одна из самых высокооплачиваемых моделей прошлых лет. Ее тело в эпоху 90-х считалось эталоном: рост — 180 см, вес — 58 кг, грудь — 95 см, талия — 62 см, бедра — 92 см. За пресловутые 90-60-90 скажи спасибо Клаудии. За свою карьеру знаменитая немка побывала на обложках глянца более 900 раз, и этот рекорд еще не удалось побить никому. Сегодня Клаудии Шиффер 46 лет и она все так же прекрасно выглядит. Своим секретом красоты топ-модель называет микс из правильного питания и регулярных занятий спортом. Синди Кроуфорд

Фигура Синди Кроуфорд тоже считается эталонной: не зря комплекс видеотренировок от супермодели был распродан во всем мире многомиллионным тиражом. И все равно она была второй после Клаудии Шиффер. Синди 51 год, но ее фигура все такая же стройная и подтянутая, как и 20 лет назад. Секрет в регулярных занятиях спортом, сбалансированном рационе питания и оптимистичном взгляде на жизнь. Линда Евангелиста

Уникальная внешность стала главным козырем Линды Евангелисты. Топ-модель начала карьеру на модном подиуме в начале 80-х годов и очень быстро стала одной из самых востребованных девушек в профессии. Зеленые миндалевидные глаза, орлиный нос и бесконечно длинные ноги немедленно завоевали сердца мировых кутюрье. Сегодня некогда идеальное лицо Линды осталось в прошлом. И дело совсем не в возрасте, а в увлечении пластической хирургией и инъекциями красоты. Кейт Мосс

В начале 90-х Клаудии, Синди и Линде пришлось подвинуться — на модном небосклоне зажглась новая звезда. Кейт Мосс — супермодель, икона стиля и символ британского шика. Ее обвиняли в анорексии, пристрастии к алкоголю и наркотикам, но это не мешало девушке заключать многомиллионные контракты с монстрами индустрии и регулярно появляться на обложках глянца. Сегодня Кейт 43 года, ее регулярно критикуют за неухоженный внешний вид и пренебрежительное отношение к себе. Но, кажется, Мосс глубоко наплевать на критику, она вполне довольна своей внешностью. Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью, которая появилась на обложке журнала Time, а также французского и английского Vogue. Кстати, прозвище Черная Пантера ей дали вовсе не за цвет кожи, а за хорошую пластику и кошачью манеру походки по подиуму. Несмотря на свою бурную личную жизнь и скандальный характер, сегодня Наоми все так же хороша, как и в 90-е. Проблемы с волосами не в счет — последние несколько лет Черная Пантера носит парики, так как свои волосы модель испортила стягивающими прическами. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров