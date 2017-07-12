15 глупых преступников, которые выдали себя в социальных сетях Рейтинг 9.5 Для неосторожных и глупых людей социальные сети могут быть крайне вредны. Некоторые не понимают, что могут собственными руками дискредитировать себя перед банками, коллегами или потенциальным работодателем. Нелепее всего, когда настолько глупо ведут себя люди, нарушающие закон. Слил топливо из бензобака полицейской машины

22-летний Майкл Бейкер (Michael Baker) из Кентукки выложил на фейсбук это фото из полицейского отделения Дженкинса. Оно быстро разошлось среди жителей городка, Бейкера арестовали, и он провел ночь в тюрьме. Сфотографировался с деньгами, вырученными от наркоторговли

Обычные наркоторговцы делают все, чтобы хранить в секрете источник своего заработка. Но 33-летний продавец героина и кокаина из Лондона пошел другим путем и похвастался пачкой вырученных купюр в инстаграме. Снимок он подписал двусмысленной цитатой американского рэпера The Notorious B.I.G, осужденного за перевозку наркотиков. Торговца арестовали, а в его доме полиция нашла почти 8 миллионов долларов наличными и запасы кокаина и героина на 85 тысяч долларов. В телефоне нашли доказательства связи с другими дилерами с юга Лондона. Наркоторговца приговорили к шести годам и восьми месяцам тюрьмы. Показала, как пьет пиво за рулем

Уитни Билл из Флориды села за руль нетрезвой и транслировала видео из поездки в Periscope. Билл сказала на камеру, что она «пьяна, чертовски пьяна» и понятия не имеет, где находится. Она также призналась, что нарушила правила, а у машины спущено колесо. Зрители трансляции позвонили в полицию, и американку арестовали, после чего она продолжила трансляцию. Билл провалила тест на трезвость на месте, затем отказалась от алкотестера. За вождение в нетрезвом виде ее отправили в окружную тюрьму. Сфотографировались с крадеными деньгами

18-летний Исайя Катлер из Питтсбурга и его неназванные друзья 14-17 лет ограбили местный магазин. Украли денег, сладостей, сигарет и кроссовок Майкла Джордана на сумму более 8000 долларов. Они могли бы успешно скрыться, если бы Катлер через час после кражи не выложил совместное фото с купюрами в фейсбук. К тому же со всем этим грузом дети заявились домой, озадачив родителей. Родственники одного из мальчиков увидели в соцсети фото с ним и вызвали полицию. Подростки попали в суд по делам несовершеннолетних, а потом их отпустили к родителям. Катлеру пришлось предстать перед судом: его обвинили в краже и взломе по предварительному сговору. Поиздевался над качками из спортзала

Австралиец выложил фотографии постоянных посетителей спортзала и написал: «Восхитительные цыплята. Их телами с 2% жира восхищаются другие бодибилдеры и толстые подростки, похожие на девочек». В интернете нашли личные данные этого парня, позвонили его матери и передали ей слова сына, а затем рассказали то же самое менеджеру спортзала. Мать молодого тролля ограничила сына в деньгах, а владелец сети залов запретил ему посещать любой из них. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров