Футуристические автомобили в разработке

1. Terrafugia TF-X
Футуристический концепт «Terrafugia TF-X».
Автомобиль Terrafugia TF-X разработан фирмой Terrafugia. Он придется по душе всем, кому надоели пробки на дорогах, ведь это футуристическое авто обладает способностью летать. Кроме того, водитель сможет просто ввести пункт назначения, и транспортное средство позаботится обо всем остальном.
2. Toyota Concept-i
Футуристический концепт «Toyota Concept-i».
Желая сохранить удовольствие от вождения в будущем, в котором дороги будут заполнены преимущественно автономными автомобилями, Toyota разработала Concept-i — концепт-кар, в котором есть руль. Искусственный интеллект будет «забирать» у водителя управление тогда, когда тот отвлечется на что-то другое.
3. Honda NeuV
Футуристический концепт «Honda NeuV».
Honda NeuV – это мини-автомобиль с встроенным компонентом искусственного интеллекта, который может определять эмоции водителя и оказывать помощь в вождении, а также предоставлять рекомендации. Его панель приборов – одна длинная сенсорная панель. Что интересно, в авто есть платежная система, поэтому можно будет делать онлайн-платежи за что угодно прямо во время поездки.
4. Chevrolet FNR
Футуристический концепт «Chevrolet FNR».
Chevrolet FNR выглядит как автомобиль, приехавший прямиком из научно-фантастического фильма, и представляет собой видение компании автомобилей будущего. Конечно, как и у других футуристических автомобилей, в нем будет система автономного вождения с возможностью для водителя брать управление под свой контроль. Также авто сможет похвастаться лазерными фарами и дверьми «крыло стрекозы».
5. Chevrolet EN-V
Футуристический концепт «Chevrolet EN-V».
Chevrolet EN-V выглядит так, будто инженеры спроектировали автомобиль по виду и подобию божьей коровки. В этом авто понятие компактности выведено на совершенно новый уровень. EN-V также будет иметь камеры и датчики, способные «общаться» с другими автомобилями.