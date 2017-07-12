Футуристические автомобили в разработке Рейтинг 9.3 Наверняка, многим интересно, какие футуристические автомобили могут вскоре появиться на дороге. Сегодня, пожалуй, наступил настоящий золотой век для передовых автомобилей, которые вскоре научатся ездить без помощи людей благодаря камерам, датчикам и искусственному интеллекту. Итак, какие модели разрабатываются в настоящее время. Уникальные, удивительные, устремленные в завтра! 1. Terrafugia TF-X

Футуристический концепт «Terrafugia TF-X». Автомобиль Terrafugia TF-X разработан фирмой Terrafugia. Он придется по душе всем, кому надоели пробки на дорогах, ведь это футуристическое авто обладает способностью летать. Кроме того, водитель сможет просто ввести пункт назначения, и транспортное средство позаботится обо всем остальном. 2. Toyota Concept-i

Футуристический концепт «Toyota Concept-i». Желая сохранить удовольствие от вождения в будущем, в котором дороги будут заполнены преимущественно автономными автомобилями, Toyota разработала Concept-i — концепт-кар, в котором есть руль. Искусственный интеллект будет «забирать» у водителя управление тогда, когда тот отвлечется на что-то другое. 3. Honda NeuV

Футуристический концепт «Honda NeuV». Honda NeuV – это мини-автомобиль с встроенным компонентом искусственного интеллекта, который может определять эмоции водителя и оказывать помощь в вождении, а также предоставлять рекомендации. Его панель приборов – одна длинная сенсорная панель. Что интересно, в авто есть платежная система, поэтому можно будет делать онлайн-платежи за что угодно прямо во время поездки. 4. Chevrolet FNR

Футуристический концепт «Chevrolet FNR». Chevrolet FNR выглядит как автомобиль, приехавший прямиком из научно-фантастического фильма, и представляет собой видение компании автомобилей будущего. Конечно, как и у других футуристических автомобилей, в нем будет система автономного вождения с возможностью для водителя брать управление под свой контроль. Также авто сможет похвастаться лазерными фарами и дверьми «крыло стрекозы». 5. Chevrolet EN-V

Футуристический концепт «Chevrolet EN-V». Chevrolet EN-V выглядит так, будто инженеры спроектировали автомобиль по виду и подобию божьей коровки. В этом авто понятие компактности выведено на совершенно новый уровень. EN-V также будет иметь камеры и датчики, способные «общаться» с другими автомобилями. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров