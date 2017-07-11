Самая забавная и необычная форма армий мира Рейтинг 9.7 Если вы считаете, что военная форма — это непременно роба скучного защитного цвета, то, в принципе, вы правы. Однако парадное обмундирование, в отличие от своего «повседневного» аналога, едва ли можно назвать посредственным и унылым. В самых разных уголках света дизайнеры трудятся не покладая рук ради того, чтобы во время праздничного парада войска их страны предстали пред общественностью в самом лучшем виде. Греция

Это странно, но нередко в самую смешную форму наряжают солдат почетного караула, которые охраняют вполне серьезные и даже святые места. Вот так выглядят греческие эвзоны, марширующие у могилы неизвестного солдата в Афинах. Не всем туристам удается не рассмеяться при виде этих парней в совершенно клоунских одеяниях. Ливан

А так выглядят доблестные солдаты-кинологи из дивизиона К7 с их четвероногими подчиненными. Натренированные ливанские собаки разорвут каждого, кто встанет на их пути. А если никто не встанет, то они от грусти и невостребованности разорвут своих собственных хозяев. Поэтому даже на военном параде в Бейруте все инструкторы одеты в специальные противособачьи костюмы. Смешно, зато безопасно. Индия и Пакистан

«Церемония Вечерней Зари» — это сложный высокохудожест­венный ритуал, на радость туристам исполняемый пакистанскими и индийскими пограничниками на пропускном пункте в городе Амритсар. Проходит ежедневно перед заходом солнца. Что-то вроде нашей смены караула у мавзолея, только еще смешнее. Индия

У каждого штата Индии своя форма, отсюда разнообразие ее фасонов и цветов. Вы можете их сравнить по следующим формам и цветам: красный. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров