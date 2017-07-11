Самая забавная и необычная форма армий мира

Греция
Это странно, но нередко в самую смешную форму наряжают солдат почетного караула, которые охраняют вполне серьезные и даже святые места. Вот так выглядят греческие эвзоны, марширующие у могилы неизвестного солдата в Афинах. Не всем туристам удается не рассмеяться при виде этих парней в совершенно клоунских одеяниях.
Ливан
А так выглядят доблестные солдаты-кинологи из дивизиона К7 с их четвероногими подчиненными. Натренированные ливанские собаки разорвут каждого, кто встанет на их пути. А если никто не встанет, то они от грусти и невостребованности разорвут своих собственных хозяев. Поэтому даже на военном параде в Бейруте все инструкторы одеты в специальные противособачьи костюмы. Смешно, зато безопасно.
Индия и Пакистан
«Церемония Вечерней Зари» — это сложный высокохудожественный ритуал, на радость туристам исполняемый пакистанскими и индийскими пограничниками на пропускном пункте в городе Амритсар. Проходит ежедневно перед заходом солнца. Что-то вроде нашей смены караула у мавзолея, только еще смешнее.
Индия
У каждого штата Индии своя форма, отсюда разнообразие ее фасонов и цветов.
Вы можете их сравнить по следующим формам и цветам: красный.