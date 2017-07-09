15 разоблачающих фото со съемок культовых сцен популярных фильмов Рейтинг 9.2 Не секрет, что магия кино распространяется только на законченный продукт. Кинематографисты, монтажеры, мастера спецэффектов и дизайнеры получают огромные деньги как раз за то, что заставляют зрителя верить в реальность происходящего на экране., когда на самом деле все это обман. Вот 15 фотографий, которые навсегда изменят ваше представление о культовых сценах из любимых классических фильмов. 15. Приглашенная звезда – Лабиринт

Казалось, Дэвид Боуи умел абсолютно все, и тем не менее, контактное жонглирование не входило в список его талантов. Режиссеру Джиму Хэнсону пришлось нанять одного из лучших контактных жонглеров в мире, Майкла Мосхена, чтобы тот выполнил трюки за Боуи. 14. Лучшие друзья – Темный рыцарь: Возрождение легенды

Такие фотографии напоминают нам, насколько убедительными могут быть действительно хорошие актеры. В перерыве между сражением не на жизнь, а на смерть, Кристиан Бэйл и Том Харди спокойно обменивались дружескими шутками и объятьями, после чего возвращались к супергеройскому поединку Бейна и Бэтмена. 13. Быстрый перекус – Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна

В третьей части «Кошмара на улице Вязов» полно достойных внимания моментов, но лучшая сцена фильма – когда Фредди Крюгер пытается сожрать героиню Патриции Аркетт. Аркетт блистала в фильме, с легкостью управляя своими эмоциями, что и доказывают эти фотографии. 12. Крушение Титаника – Титаник

Учитывая, что настоящий Титаник затонул в 1912 году, проводить съемки на его борту было бы как минимум затруднительно. Джеймсу Кэмерону пришлось довольствоваться съемками в студии, конкретно в резервуаре объемом около 1 300 000 литров. В перерывах между сценами актеры отогревались в соседнем джакузи. 11. Настоящий Ричард Паркер – Жизнь Пи

Одна из самых грустных сцен в фильме «Жизнь Пи» - когда нам показывают обессиленного, истощенного тигра, Ричарда Паркера, на грани смерти. Эту сцену тяжело смотреть даже тем, кто не питает особо теплых чувств к животным. Однако стоит взглянуть на закулисные фото, и становится даже неловко за свои переживания, ведь роскошный тигр в реальности был лишь синей игрушкой. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров