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15 разоблачающих фото со съемок культовых сцен популярных фильмов

09.07.2017 21:14
Рейтинг 9.2

Не секрет, что магия кино распространяется только на законченный продукт. Кинематографисты, монтажеры, мастера спецэффектов и дизайнеры получают огромные деньги как раз за то, что заставляют зрителя верить в реальность происходящего на экране., когда на самом деле все это обман. Вот 15 фотографий, которые навсегда изменят ваше представление о культовых сценах из любимых классических фильмов.

15. Приглашенная звезда – Лабиринт
Казалось, Дэвид Боуи умел абсолютно все, и тем не менее, контактное жонглирование не входило в список его талантов. Режиссеру Джиму Хэнсону пришлось нанять одного из лучших контактных жонглеров в мире, Майкла Мосхена, чтобы тот выполнил трюки за Боуи.

15. Приглашенная звезда – Лабиринт Казалось, Дэвид Боуи умел абсолютно все, и тем не менее, контактное жонглирование не входило в список его талантов. Режиссеру Джиму Хэнсону пришлось нанять одного из лучших контактных жонглеров в мире, Майкла Мосхена, чтобы тот выполнил трюки за Боуи.

14. Лучшие друзья – Темный рыцарь: Возрождение легенды
Такие фотографии напоминают нам, насколько убедительными могут быть действительно хорошие актеры. В перерыве между сражением не на жизнь, а на смерть, Кристиан Бэйл и Том Харди спокойно обменивались дружескими шутками и объятьями, после чего возвращались к супергеройскому поединку Бейна и Бэтмена.

14. Лучшие друзья – Темный рыцарь: Возрождение легендыТакие фотографии напоминают нам, насколько убедительными могут быть действительно хорошие актеры. В перерыве между сражением не на жизнь, а на смерть, Кристиан Бэйл и Том Харди спокойно обменивались дружескими шутками и объятьями, после чего возвращались к супергеройскому поединку Бейна и Бэтмена.

13. Быстрый перекус – Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна
В третьей части «Кошмара на улице Вязов» полно достойных внимания моментов, но лучшая сцена фильма – когда Фредди Крюгер пытается сожрать героиню Патриции Аркетт. Аркетт блистала в фильме, с легкостью управляя своими эмоциями, что и доказывают эти фотографии.

13. Быстрый перекус – Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна В третьей части «Кошмара на улице Вязов» полно достойных внимания моментов, но лучшая сцена фильма – когда Фредди Крюгер пытается сожрать героиню Патриции Аркетт. Аркетт блистала в фильме, с легкостью управляя своими эмоциями, что и доказывают эти фотографии.

12. Крушение Титаника – Титаник
Учитывая, что настоящий Титаник затонул в 1912 году, проводить съемки на его борту было бы как минимум затруднительно. Джеймсу Кэмерону пришлось довольствоваться съемками в студии, конкретно в резервуаре объемом около 1 300 000 литров. В перерывах между сценами актеры отогревались в соседнем джакузи.

12. Крушение Титаника – Титаник Учитывая, что настоящий Титаник затонул в 1912 году, проводить съемки на его борту было бы как минимум затруднительно. Джеймсу Кэмерону пришлось довольствоваться съемками в студии, конкретно в резервуаре объемом около 1 300 000 литров. В перерывах между сценами актеры отогревались в соседнем джакузи.

11. Настоящий Ричард Паркер – Жизнь Пи
Одна из самых грустных сцен в фильме «Жизнь Пи» - когда нам показывают обессиленного, истощенного тигра, Ричарда Паркера, на грани смерти. Эту сцену тяжело смотреть даже тем, кто не питает особо теплых чувств к животным. Однако стоит взглянуть на закулисные фото, и становится даже неловко за свои переживания, ведь роскошный тигр в реальности был лишь синей игрушкой.

11. Настоящий Ричард Паркер – Жизнь Пи Одна из самых грустных сцен в фильме «Жизнь Пи» - когда нам показывают обессиленного, истощенного тигра, Ричарда Паркера, на грани смерти. Эту сцену тяжело смотреть даже тем, кто не питает особо теплых чувств к животным. Однако стоит взглянуть на закулисные фото, и становится даже неловко за свои переживания, ведь роскошный тигр в реальности был лишь синей игрушкой.
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