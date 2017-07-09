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Самые известные отечественные дуэты на сцене

09.07.2017 16:26
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10 июля родился Юрий Стоянов - советский и российский артист театра и кино, Автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильёй Олейниковым) в программе «Городок», - телевизионной юмористической программе, знаменитая актерским дуэтом. О других, не менее известных отечественных дуэтах на сцене и в жизни - в нашем репортаже.

Лев Миров и Марк Новицкий
В 60-х годах прошлого века более популярного юмористического дуэта было не найти! На протяжении десятилетия артисты на пару вели всевозможные передачи, в том числе и "Голубые огоньки" на советском телевидении.

Лев Миров и Марк Новицкий В 60-х годах прошлого века более популярного юмористического дуэта было не найти! На протяжении десятилетия артисты на пару вели всевозможные передачи, в том числе и "Голубые огоньки" на советском телевидении.

В дуэте яркий характерный актёр Миров играл роль учителя, а Новицкий ученика (тогда же возник и его псевдоним). Учитель Мирова — человек старой закалки, ворчливый, любящий поучать. Ученик — Новицкий — относится к своему наставнику в значительной степени иронически.

В дуэте яркий характерный актёр Миров играл роль учителя, а Новицкий ученика (тогда же возник и его псевдоним). Учитель Мирова — человек старой закалки, ворчливый, любящий поучать. Ученик — Новицкий — относится к своему наставнику в значительной степени иронически.

Артисты, казалось, увлеченно разговаривали между собой, но зрители все время ощущали, что они обращаются и к ним, как бы просят быть судьями.
Дуэт Миров и Новицкий принимал участие в программах «Вот идёт пароход» (театр «Эрмитаж»), «Его день рождения», «Эстрада без парада», «Московские вечера» и другие {Московский театр эстрады).

Артисты, казалось, увлеченно разговаривали между собой, но зрители все время ощущали, что они обращаются и к ним, как бы просят быть судьями. Дуэт Миров и Новицкий принимал участие в программах «Вот идёт пароход» (театр «Эрмитаж»), «Его день рождения», «Эстрада без парада», «Московские вечера» и другие {Московский театр эстрады).

Вместе с режиссёром А. Конниковым Миров стал создателем двух первых программ возродившегося Московского мюзик-холла: «Когда загораются звезды» (I960) и «Москва-Венера, далее везде» (1961). Покинув мюзик-холл, Миров и Новицкий продолжали ставить большие театрализованные программы, в которых сами участвовали как актёры. Выступали с творческими вечерами.

Вместе с режиссёром А. Конниковым Миров стал создателем двух первых программ возродившегося Московского мюзик-холла: «Когда загораются звезды» (I960) и «Москва-Венера, далее везде» (1961). Покинув мюзик-холл, Миров и Новицкий продолжали ставить большие театрализованные программы, в которых сами участвовали как актёры. Выступали с творческими вечерами.

После смерти Мирова Марк Новицкий выступал как конферансье один.

После смерти Мирова Марк Новицкий выступал как конферансье один.
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