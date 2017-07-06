15 победителей лотерей, потерявших все Рейтинг 9.5 Обладателей миллионных выигрышей в лотерею люди называют везунчиками. Публика им завидует и массово скупает лотерейные билеты в надежде повторить их успех. Но не всегда победители лотерей могут удержать в руках удачу. Некоторые из них в итоге оказываются у разбитого корыта. Ронни Мьюзик - младший

Житель Джорджии Ронни Мьюзик - младший в феврале 2015-го выиграл в лотерею $3 миллиона. Видимо, будучи под впечатлением модного тогда сериала "Во все тяжкие", он решил вложить деньги в торговлю наркотиками и сразу же закупил в Мексике метамфетамина на $500 тысяч. В октябре того же года он был задержан полицией с полутора килограммами метамфетамина и приговорен к 21 году тюрьмы. Авраам Шекспир

Авраам Шекспир из Флориды выиграл $30 миллилонов в 2006 году. За пару лет он растратил большую часть этих денег, раздарив их друзьям и постоянно давая в долг знакомым, которые и не думали возвращать начатое. Вскоре он встретил блондинку по имени Дорис Мур. Роман с ней быстро помог Шекспиру избавиться еще от $2 миллионов - после чего мужчина таинственным образом исчез. Вскоре его тело было найдено во дворе дома Мур, который она снимала на деньги Авраама. В 2012-м женщина была приговорена к пожизненному заключению за убийство возлюбленного. Мартин и Кэти Тотт

В 2001 году британцы Мартин и Кэти Тотт сиали обладателями лотерейного выигрыша в $5 миллионов. Вернее, стали бы... если бы не потеряли лотерейный билет. Цифры, заботливо записанные Мартином в блокнот, полностью совпали с цифрами гран-при, а вот билета пара так и не нашла. Через 30 дней безуспешных метаний, по правилам лотереи, их выигрыш сгорел. Иби Ронкайоли

В 1991 году жительница Торонто Иби Ронкайоли выиграла в лотерею $5 миллионов. Она решила скрыть свой выигрыш от мужа, отдав $2 миллиона сыну от первого брака, а на остальное пожить в свое удовольствие. Удовольствия вскоре свелись к азартным играм, в которые Иби проиграла остаток выигрыша и почти все семейные накопления. Лишь когда в 2003 пара столкнулась с необходимостью продать дом из-за долгов, муж Иби, Джозеф Ронкайоли, случайно узнал о растраченном выигрыше. Этого он не вынес: через несколько месяцев Иби была найдена в своем доме мертвой, а ее муж отправился в тюрьму за убийство супруги. Майкл Кэрролл

В 2002 году 19-летний британец Майкл Кэрролл выиграл в лотерею $15 миллионов - и тут же пустился в загул. Всего за семь лет он полностью спустил огромную сумму на клубы, рестораны, выпивку, гулянки и проституток, и в 2009 году, чтобы прокормиться, был вынужден искать работу дворника. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров