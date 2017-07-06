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15 победителей лотерей, потерявших все

05.07.2017 12:46
Рейтинг 9.5

Обладателей миллионных выигрышей в лотерею люди называют везунчиками. Публика им завидует и массово скупает лотерейные билеты в надежде повторить их успех. Но не всегда победители лотерей могут удержать в руках удачу. Некоторые из них в итоге оказываются у разбитого корыта.

Ронни Мьюзик - младший
Житель Джорджии Ронни Мьюзик - младший в феврале 2015-го выиграл в лотерею $3 миллиона. Видимо, будучи под впечатлением модного тогда сериала "Во все тяжкие", он решил вложить деньги в торговлю наркотиками и сразу же закупил в Мексике метамфетамина на $500 тысяч. В октябре того же года он был задержан полицией с полутора килограммами метамфетамина и приговорен к 21 году тюрьмы.

Ронни Мьюзик - младший Житель Джорджии Ронни Мьюзик - младший в феврале 2015-го выиграл в лотерею $3 миллиона. Видимо, будучи под впечатлением модного тогда сериала "Во все тяжкие", он решил вложить деньги в торговлю наркотиками и сразу же закупил в Мексике метамфетамина на $500 тысяч. В октябре того же года он был задержан полицией с полутора килограммами метамфетамина и приговорен к 21 году тюрьмы.

Авраам Шекспир
Авраам Шекспир из Флориды выиграл $30 миллилонов в 2006 году. За пару лет он растратил большую часть этих денег, раздарив их друзьям и постоянно давая в долг знакомым, которые и не думали возвращать начатое. Вскоре он встретил блондинку по имени Дорис Мур. Роман с ней быстро помог Шекспиру избавиться еще от $2 миллионов - после чего мужчина таинственным образом исчез. Вскоре его тело было найдено во дворе дома Мур, который она снимала на деньги Авраама. В 2012-м женщина была приговорена к пожизненному заключению за убийство возлюбленного.

Авраам ШекспирАвраам Шекспир из Флориды выиграл $30 миллилонов в 2006 году. За пару лет он растратил большую часть этих денег, раздарив их друзьям и постоянно давая в долг знакомым, которые и не думали возвращать начатое. Вскоре он встретил блондинку по имени Дорис Мур. Роман с ней быстро помог Шекспиру избавиться еще от $2 миллионов - после чего мужчина таинственным образом исчез. Вскоре его тело было найдено во дворе дома Мур, который она снимала на деньги Авраама. В 2012-м женщина была приговорена к пожизненному заключению за убийство возлюбленного.

Мартин и Кэти Тотт
В 2001 году британцы Мартин и Кэти Тотт сиали обладателями лотерейного выигрыша в $5 миллионов. Вернее, стали бы... если бы не потеряли лотерейный билет. Цифры, заботливо записанные Мартином в блокнот, полностью совпали с цифрами гран-при, а вот билета пара так и не нашла. Через 30 дней безуспешных метаний, по правилам лотереи, их выигрыш сгорел.

Мартин и Кэти ТоттВ 2001 году британцы Мартин и Кэти Тотт сиали обладателями лотерейного выигрыша в $5 миллионов. Вернее, стали бы... если бы не потеряли лотерейный билет. Цифры, заботливо записанные Мартином в блокнот, полностью совпали с цифрами гран-при, а вот билета пара так и не нашла. Через 30 дней безуспешных метаний, по правилам лотереи, их выигрыш сгорел.

Иби Ронкайоли
В 1991 году жительница Торонто Иби Ронкайоли выиграла в лотерею $5 миллионов. Она решила скрыть свой выигрыш от мужа, отдав $2 миллиона сыну от первого брака, а на остальное пожить в свое удовольствие. Удовольствия вскоре свелись к азартным играм, в которые Иби проиграла остаток выигрыша и почти все семейные накопления. Лишь когда в 2003 пара столкнулась с необходимостью продать дом из-за долгов, муж Иби, Джозеф Ронкайоли, случайно узнал о растраченном выигрыше. Этого он не вынес: через несколько месяцев Иби была найдена в своем доме мертвой, а ее муж отправился в тюрьму за убийство супруги.

Иби РонкайолиВ 1991 году жительница Торонто Иби Ронкайоли выиграла в лотерею $5 миллионов. Она решила скрыть свой выигрыш от мужа, отдав $2 миллиона сыну от первого брака, а на остальное пожить в свое удовольствие. Удовольствия вскоре свелись к азартным играм, в которые Иби проиграла остаток выигрыша и почти все семейные накопления. Лишь когда в 2003 пара столкнулась с необходимостью продать дом из-за долгов, муж Иби, Джозеф Ронкайоли, случайно узнал о растраченном выигрыше. Этого он не вынес: через несколько месяцев Иби была найдена в своем доме мертвой, а ее муж отправился в тюрьму за убийство супруги.

Майкл Кэрролл
В 2002 году 19-летний британец Майкл Кэрролл выиграл в лотерею $15 миллионов - и тут же пустился в загул. Всего за семь лет он полностью спустил огромную сумму на клубы, рестораны, выпивку, гулянки и проституток, и в 2009 году, чтобы прокормиться, был вынужден искать работу дворника.

Майкл Кэрролл В 2002 году 19-летний британец Майкл Кэрролл выиграл в лотерею $15 миллионов - и тут же пустился в загул. Всего за семь лет он полностью спустил огромную сумму на клубы, рестораны, выпивку, гулянки и проституток, и в 2009 году, чтобы прокормиться, был вынужден искать работу дворника.
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