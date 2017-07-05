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Самые сексапильные женщины в мировой политике

04.07.2017 21:51
Рейтинг 9.8

Даже если вы совсем не интересуетесь политикой, вам необходимо познакомиться с этими политическими деятелями! Потому что они, во-первых, женщины, а во-вторых, красавицы, - и этого вполне достаточно, чтобы после знакомства с ними мировая политическая арена стала выглядеть для вас совсем по-другому!

Мара Карфанья, Италия
Мара Карфанья начинала как модель и шоугерл. В какой-то момент она чуть было не стала актрисой в фильмах жанра "мягкое порно", но вместо этого заняла место парламентария от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" Однажды Берлускони, глядя на Мару, воскликнул даже: "Если б я не был женат, женился бы мгновенно!" Потом ему пришлось долго извиняться за это пред женой.

Мара Карфанья, Италия Мара Карфанья начинала как модель и шоугерл. В какой-то момент она чуть было не стала актрисой в фильмах жанра "мягкое порно", но вместо этого заняла место парламентария от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" Однажды Берлускони, глядя на Мару, воскликнул даже: "Если б я не был женат, женился бы мгновенно!" Потом ему пришлось долго извиняться за это пред женой.

С 2008 по 2011 год Мара Карфанья занимала пост министра по делам равных возможностей в правительстве Берлускони. Однако о результатах ее работы знают немногие итальянцы: большинство из них больше интересовались внешностью и личной жизнью министра, а не ее профессиональными качествами.

С 2008 по 2011 год Мара Карфанья занимала пост министра по делам равных возможностей в правительстве Берлускони. Однако о результатах ее работы знают немногие итальянцы: большинство из них больше интересовались внешностью и личной жизнью министра, а не ее профессиональными качествами.

Ева Кайли - Греция
Перед тем, как пойти в политику, Ева Кайли была успешной журналисткой и телеведущей. Но красивой и амбициозной девушке хотелось большего. В 2007 году, когда ей не было и 30-ти, она решила побороться за место в парламенте - и выиграла.

Ева Кайли - ГрецияПеред тем, как пойти в политику, Ева Кайли была успешной журналисткой и телеведущей. Но красивой и амбициозной девушке хотелось большего. В 2007 году, когда ей не было и 30-ти, она решила побороться за место в парламенте - и выиграла.

Ева занимала кресло в парламенте с 2007 по 2012 год, успев побывать членом комитета по культуре и образованию, а затем - и комитета по обороне. В 2014 году она была избрана членом Европарламента, где занимает должность президента комитета по отношениям с парламентской ассамблеей стран - членов НАТО.

Ева занимала кресло в парламенте с 2007 по 2012 год, успев побывать членом комитета по культуре и образованию, а затем - и комитета по обороне. В 2014 году она была избрана членом Европарламента, где занимает должность президента комитета по отношениям с парламентской ассамблеей стран - членов НАТО.

Юнис Олсен - Сингапур
Чтобы стать парламентарием, сингапурской модели и победительнице конкурса "Мисс Вселенная" не пришлось охотиться за голосами избирателей. Она была назначена парламентарием личным указом президента Сингапура Селлапана Раманатана.

Юнис Олсен - СингапурЧтобы стать парламентарием, сингапурской модели и победительнице конкурса "Мисс Вселенная" не пришлось охотиться за голосами избирателей. Она была назначена парламентарием личным указом президента Сингапура Селлапана Раманатана.
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