Самые знаменитые бикини в истории кино

Хэзер Грэм / Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Сцена в комедийной пародии на фильмы о суперагентах, особенно на ленты о Джеймсе Бонде, была вдохновлена одним из самых известных появлений девушки в бикини на экране — Урсула Андресс в «Докторе Ноу». Стоит отметить, Хизер Грэм справилась ничуть не хуже.
Дениз Ричардс / Дикие штучки
Фильм запомнился в первую очередь из-за обилия сексуальных сцен и образов. Значительную роль в этом сыграло грандиозное тело Дениз Ричардс, именно там был ее поцелуй с Нив Кэмпбелл.
Брук Шилдс / Голубая лагуна
Еще совсем юная Брук Шилдс в фильме о первых, чистых и невинных чувствах. То, что надето на Брук, и бикини-то назвать сложно. Но вряд ли можно было ее не включить в такую подборку.
Кейт Аптон / Другая женщина
Фильм не особо запомнился, а вот Кейт, бегущая в бикини по берегу, произвела впечатление. Она произвела его даже на Камерон Диас, снимавшуюся в той же картине. А Камерон, как мы убедимся чуть позже, и сама в бикини выглядит прекрасно.
Мишель Трахтенберг / Евротур
Мишель Трахтенберг тяжело тягаться с Кейт Аптон в степени развитости кривых фигуры, однако ее сцена с преображением из серой мышки в секс-бомбу в бикини в комедии «Евротур» вышла очень мощной и стала практически культовой.