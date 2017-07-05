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Самые знаменитые бикини в истории кино

04.07.2017 19:12
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5 июля 1946 года случилось событие мирового масштаба. В этот день в Париже было представлено одно из величайших изобретений, известных человечеству. Луи Реар, французский инженер-механик, явил свету первый в мире купальник-бикини. Ничто так не пленит и не возбуждает воображение, как бикини, особенно если вы разглядываете знаменитостей в этом предмете гардероба. Бесспорно, женщина – это нечто большее, чем тело в купальнике, но что может быть прекраснее этого зрелища? Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на самые запоминающиеся бикини в истории кино.

Хэзер Грэм / Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Сцена в комедийной пародии на фильмы о суперагентах, особенно на ленты о Джеймсе Бонде, была вдохновлена одним из самых известных появлений девушки в бикини на экране — Урсула Андресс в «Докторе Ноу». Стоит отметить, Хизер Грэм справилась ничуть не хуже.

Хэзер Грэм / Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнилСцена в комедийной пародии на фильмы о суперагентах, особенно на ленты о Джеймсе Бонде, была вдохновлена одним из самых известных появлений девушки в бикини на экране — Урсула Андресс в «Докторе Ноу». Стоит отметить, Хизер Грэм справилась ничуть не хуже.

Дениз Ричардс / Дикие штучки
Фильм запомнился в первую очередь из-за обилия сексуальных сцен и образов. Значительную роль в этом сыграло грандиозное тело Дениз Ричардс, именно там был ее поцелуй с Нив Кэмпбелл.

Дениз Ричардс / Дикие штучкиФильм запомнился в первую очередь из-за обилия сексуальных сцен и образов. Значительную роль в этом сыграло грандиозное тело Дениз Ричардс, именно там был ее поцелуй с Нив Кэмпбелл.

Брук Шилдс / Голубая лагуна
Еще совсем юная Брук Шилдс в фильме о первых, чистых и невинных чувствах. То, что надето на Брук, и бикини-то назвать сложно. Но вряд ли можно было ее не включить в такую подборку.

Брук Шилдс / Голубая лагунаЕще совсем юная Брук Шилдс в фильме о первых, чистых и невинных чувствах. То, что надето на Брук, и бикини-то назвать сложно. Но вряд ли можно было ее не включить в такую подборку.

Кейт Аптон / Другая женщина
Фильм не особо запомнился, а вот Кейт, бегущая в бикини по берегу, произвела впечатление. Она произвела его даже на Камерон Диас, снимавшуюся в той же картине. А Камерон, как мы убедимся чуть позже, и сама в бикини выглядит прекрасно.

Кейт Аптон / Другая женщинаФильм не особо запомнился, а вот Кейт, бегущая в бикини по берегу, произвела впечатление. Она произвела его даже на Камерон Диас, снимавшуюся в той же картине. А Камерон, как мы убедимся чуть позже, и сама в бикини выглядит прекрасно.

Мишель Трахтенберг / Евротур
Мишель Трахтенберг тяжело тягаться с Кейт Аптон в степени развитости кривых фигуры, однако ее сцена с преображением из серой мышки в секс-бомбу в бикини в комедии «Евротур» вышла очень мощной и стала практически культовой.

Мишель Трахтенберг / ЕвротурМишель Трахтенберг тяжело тягаться с Кейт Аптон в степени развитости кривых фигуры, однако ее сцена с преображением из серой мышки в секс-бомбу в бикини в комедии «Евротур» вышла очень мощной и стала практически культовой.
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