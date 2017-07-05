Самые знаменитые бикини в истории кино Рейтинг 9.9 5 июля 1946 года случилось событие мирового масштаба. В этот день в Париже было представлено одно из величайших изобретений, известных человечеству. Луи Реар, французский инженер-механик, явил свету первый в мире купальник-бикини. Ничто так не пленит и не возбуждает воображение, как бикини, особенно если вы разглядываете знаменитостей в этом предмете гардероба. Бесспорно, женщина – это нечто большее, чем тело в купальнике, но что может быть прекраснее этого зрелища? Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на самые запоминающиеся бикини в истории кино. Хэзер Грэм / Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил

Сцена в комедийной пародии на фильмы о суперагентах, особенно на ленты о Джеймсе Бонде, была вдохновлена одним из самых известных появлений девушки в бикини на экране — Урсула Андресс в «Докторе Ноу». Стоит отметить, Хизер Грэм справилась ничуть не хуже. Дениз Ричардс / Дикие штучки

Фильм запомнился в первую очередь из-за обилия сексуальных сцен и образов. Значительную роль в этом сыграло грандиозное тело Дениз Ричардс, именно там был ее поцелуй с Нив Кэмпбелл. Брук Шилдс / Голубая лагуна

Еще совсем юная Брук Шилдс в фильме о первых, чистых и невинных чувствах. То, что надето на Брук, и бикини-то назвать сложно. Но вряд ли можно было ее не включить в такую подборку. Кейт Аптон / Другая женщина

Фильм не особо запомнился, а вот Кейт, бегущая в бикини по берегу, произвела впечатление. Она произвела его даже на Камерон Диас, снимавшуюся в той же картине. А Камерон, как мы убедимся чуть позже, и сама в бикини выглядит прекрасно. Мишель Трахтенберг / Евротур

Мишель Трахтенберг тяжело тягаться с Кейт Аптон в степени развитости кривых фигуры, однако ее сцена с преображением из серой мышки в секс-бомбу в бикини в комедии «Евротур» вышла очень мощной и стала практически культовой. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...