Самые страшные и необычные маски для лица Рейтинг 9.3 С тех пор как человек придумал одежду, он постоянно старался прикрыть и лицо. Причины для этого каждый раз были разные — от функциональных и полезных до издевательских и даже смешных. В наши дни на некоторые из этих масок невозможно взглянуть без неприятного чувства страха, вызванного их предназначением, а порой и просто внешним видом. Мы представляем вашему вниманию 10 самых жутких вещей, которые человек когда-либо надевал на лицо. Маска самурая

Так называемой «менпо», или попросту маской для защиты, самурай прикрывал лицо непосредственно перед схваткой. Кроме основной своей функции, она исполняла еще и поддерживающую роль для довольно тяжелого шлема воина. Маска танкиста Первой мировой войны

Впервые подобные маски были использованы армией Великобритании в битве при Камбре в 1917 году. Их задачей было защитить лицо танкиста, в которого через амбразуру в броне летела шрапнель и рикошетившие осколки. Маска мурмиллона

Одними из самых хорошо вооруженных гладиаторов в Древнем Риме были мурмиллоны, имевшие в своей 15-килограммовой экипировке еще и массивный шлем. Отличительной его чертой были большие прорези для глаз, защищенные крупной сеткой, которая не давала нанести смертельное ранение трезубцем или мечом. Маска чумного доктора

Эта маска вместе со всем остальным не менее жутким нарядом врача времен чумы была разработана в Париже в 1619 году. Длинный клюв служил хранилищем для ароматных трав и цветов, так как люди верили, что болезнь распространяется через неприятные запахи разлагающейся плоти, повсеместно витающие в воздухе. Узда для ведьм

Одной из форм публичного наказания для женщин в Англии и Шотландии XVI-XVII веков было ношение подобной маски с тисками для языка. Такой «регулятор громкости» предназначался для шумных и хабалистых особ, порой даже подозреваемых в колдовстве, но, видимо, не настолько, чтобы сразу отправить их на костер. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров