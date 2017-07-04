Российские бастарды знаменитых отцов Рейтинг 9.8 Внебрачные дети явление не редкое, и такая судьба не обходит стороной и тех, чьи отцы знамениты и публичны. И не всегда отношения знаменитых отцов и их внебрачных детей складываются удачно. Так многие ли "звезды" признают своих бастрадов или чаще отказываются от них, пряча глаза от стыда? Александр Семчев

У Александра есть двое детей, но несколько лет назад его на откровенный разговор попытался вызвать еще один сын Павел Можинов. Парень пришел на передачу "Пусть говорят", но когда Семчев услышал о чем пойдет речь ушел, под предлогом того, что не готов выносить личное на суд общественности. Борис Немцов

После смерти политика, помимо его законных четырех детей нашлись еще две женщины, которые предъявили свои претензии на отцовство. Это Екатерина Ифтоди, сотрудница «Газпрома» и ее годовалый сынишка Борис. Борис Немцов признал ребенка, помогал ему материально и интересовался его жизнью. А также Анна Лесникова и ее сын, Данила, ему 17 лет. Кстати, обе дамы рассчитывают получить свою долю наследства, и обратились по этому вопросу в суд. Владимир Кузьмин

От страстного, но короткого романа между Владимиром и его поклонницей Татьяной родилась девочка Николь. Когда Владимир узнал о девушке, ей было уже за 20 лет, но Кузьмин немедленно признал ее, как свою дочь. Вновь обретенная после трагедий в жизни Кузьмина ( трагически погибли двое его детей) дочь неимоверно обрадовали Кузьмина. Валентин Гафт

Гафт признался, что у него есть внебрачный сын, но он долгое время не мог пойти на встречу с ним. Но отец и сын встретились, когда сыну уже исполнилось 44 года и с тех пор хорошо общаются. Дмитрий Певцов

Изначально, когда Дмитрий узнал о том, что его подруга беременна, он отказался с ней встречаться. Она уехала в Канаду, где вышла замуж и родила сына. Спустя несколько лет сын, как две капли воды похожий на своего отца, вернулся в Россию и начал общение с отцом. Под руководством Дмитрия он даже начал актерскую карьеру, но трагическая случайность оборвала жизнь молодого человека. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров