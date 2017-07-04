Внезапные смерти российских звезд, до сих пор окруженные тайной Рейтинг 9.9 В 2000 м году скончался Юрий Хой - солист "Сектор газа", а споры вокруг его таинственной гибели не стихают до сих пор. О тех знаменитостях, чья жизнь также закончилась в трагических и неясных обстоятельствах читайте в нашем репортаже. 4 июля 2000 года, на 36-м году жизни, от обширного инфаркта скончался легендарный воронежский рок-музыкант Юрий Николаевич Клинских (Хой) - солист и автор всех песен группы "Cектор Газа". Очевидцы рассказывают, что Юра собирался на встречу с телевизионщиками — он снимал новый видеоклип, — когда пожаловался на боль в животе и левом боку. Боль усиливалась, но Хой решил встречу не отменять, мол, поболит и пройдет. А через несколько секунд остановилось сердце. Друзья кинулись вызывать «cкорую», но приехавшие врачи оказались бессильны. Официальная» причина смерти до сих пор неизвестна. Во всех медицинских документах так и записано: «Скоропостижная смерть». Что же касается неофициальной версии, то их множество. Точно можно сказать лишь то, что Юрия убил его образ жизни, бешеные гастроли, работа на износ-в последние 10 лет, на концерте Хой всегда выкладывался до конца, и никогда не следил за своим здоровьем. Он стал думать о своем здоровье только во время гастролей по Дальнему Востоку осенью 1999 года, когдазаболел гепатитом С... Не могли не сказаться и последствия бурной молодости: "С 23 лет я не помню себя трезвым и дня..." - примерно так охарактеризовал Хой свою молодость. Одну из своих песен "Грязная кровь", Юрий сочинил про себя. Нельзя забывать и про то, что Юрий жил в самом отравленном районе Воронежа - в том самом "секторе газа", где "не дожить до сорока". Так или иначе организм Юрия уже был не в состоянии переварить всю накопившуюся отраву. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров