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Самые необычные свадебные традиции

29.06.2017 16:43
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Свадьба считается венцом отношений между молодыми людьми, пожелавшими связать свои судьбы, но не всегда обряд бракосочетания проходит так, как привыкли видеть мы. У некоторых народов новобрачная мутузит жениха, пока не выместит на нем всю свою ненависть. Правда, непонятно, на кого и за что…

В Ливии свадьбу празднуют 8 дней. Жених одаривает невесту подарками, но вручает их только на 6-й день.

В Ливии свадьбу празднуют 8 дней. Жених одаривает невесту подарками, но вручает их только на 6-й день.

Традиционно считается, что невеста должна быть девственницей, но только не в Кении. Здесь невеста к свадьбе должна быть уже беременной. А уж то, что муж в течение трех месяцев после свадьбы должен носить женское платье – побыть в «шкуре» женщины – вовсе никуда не годится. С нашей точки зрения. Но на то мы и разные, чтобы вести себя по-разному.

Традиционно считается, что невеста должна быть девственницей, но только не в Кении. Здесь невеста к свадьбе должна быть уже беременной. А уж то, что муж в течение трех месяцев после свадьбы должен носить женское платье – побыть в «шкуре» женщины – вовсе никуда не годится. С нашей точки зрения. Но на то мы и разные, чтобы вести себя по-разному.

Только подпилившая зубы девушка считается на Бали самостоятельной. Имеет право выйти замуж – таков порядок вступления во взрослую жизнь.

Только подпилившая зубы девушка считается на Бали самостоятельной. Имеет право выйти замуж – таков порядок вступления во взрослую жизнь.

В Узбекистане муж с женой не видятся в первую брачную ночь – это прерогатива ее родственников. Зато потом новобрачный обязан провести с супругой неотлучно 40 дней.

В Узбекистане муж с женой не видятся в первую брачную ночь – это прерогатива ее родственников. Зато потом новобрачный обязан провести с супругой неотлучно 40 дней.

Главным украшением свадебного стола бедуинов является матрешка. Не в прямом смысле, конечно. В жареного верблюда помещается фаршированный баран, который фаршируется курицей, та – рыбой, а рыба – яйцами.

Главным украшением свадебного стола бедуинов является матрешка. Не в прямом смысле, конечно. В жареного верблюда помещается фаршированный баран, который фаршируется курицей, та – рыбой, а рыба – яйцами.
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