Любимая еда и пищевые привычки 10 диктаторов Рейтинг 9.2 Стейк из кобры, заливной карп и суп из акульих плавников. Эти и многие другие блюда любили вкушать люди, которые прославились отнюдь не добрыми делами. Любимыми блюдами Ким Чен Ира были супы — из акульих плавников и собачьего мяса. Последний, как верил лидер Северной Кореи, дает ему потенцию и в целом укрепляет здоровье. При этом Ким Чен Ир любил продукцию Hennessy. Что до его привычек, то в книге утверждается, будто лидера КНДР обслуживала целая армия женщин, в обязанности которых входило следить за тем, чтобы все зернышки риса на тарелке вождя были одного размера, цвета и фактуры. Адольф Гитлер был вегетарианцем — чисто из идеологических соображений. Он также верил, что вегетарианская диета облегчает его болезни — хронический метеоризм и запор. К концу Второй мировой войны он питался исключительно пюре и бульоном. Что до привычек, то Гитлер не ел еду, которую перед этим не попробовали специально обученные люди — боялся отравления. Франсуа Дювалье - правитель Гаити, которого знают по прозвищу папа Дюк, избегал тяжелой пищи. В 1950-е годы, когда Дювалье был при власти, он болел диабетом и артритом, а также испытывал проблемы с сердцем. В последний год его жизни (1971) жена кормила диктатора с ложечки. Если говорить о гастрономических привычках- говорят, что после сытного ужина Франсуа Дювалье любил развлечься. Вкусы папы Дюка были весьма специфическими: он спускался в подвал, стены которого были окрашены в кроваво-красный цвет, и через глазок смотрел за тем, как пытают его врагов. Иосиф Сталин любил традиционную грузинскую кухню, орехи, сливы, гранат и, конечно же, вино со своей родины. О легендарных пьянках с участием Сталина и высших членов ЦК не слышал только глухой. О чем известно меньше, так это о том, что одним из личных поваров Сталина был Спиридон Путин, прадед президента Владимира Путина. Бенито Муссолини обожал простой салат из чеснока с оливковым маслом и свежим лимонным соком. Французскую кухню он считал "бесполезной" и обожал обедать в кругу семьи — с женой и пятью детьми. Муссолини требовал, чтобы обед начинался строго по расписанию и чтобы домочадцы ждали его, уже сидя за столом. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров