Шварценеггер v 2.0: внебрачный сын Арни как две капли похож на отца Рейтинг 9.6 Повзрослевший внебрачный сын Арнольда Шварценеггера теперь начинает походить на отца не только лицом: как отмечают зарубежные издания, генетика берет свое! Кто знает, может, в ближайшем будущем на небосклоне бодибилдинга взойдет еще одна звезда, а пока Джозеф усердно тренируется. "Могучий австрийский дуб", 69-летний Арнольд Шварценеггер - отец пятерых детей, четверо из которых появились от союза с тележурналисткой, Марией Шрайвер, а еще один, Джозеф Баэна, - от романа с домработницей, Милдред Патрисией Баэна. "Железный Арни" держал в тайне существование своего внебрачного сына почти 14 лет и признался в этом жене, только уйдя с поста губернатора. Развод не заставил себя ждать и произошел в 2011 году через две недели после празднования "серебряной свадьбы". По воспоминаниям любовницы Арни, когда она рассказала сыну, Джозефу, о том, кто его папа, тот был очень удивлен и воскликнул: "Круто!". Звёздный папа не устает подчеркивать, что любит всех своих детей в одинаковой степени. Но в последнее время именно со своим приемным сыном он поддерживает самые теплые отношения: папарацци постоянно выкладывают на обозрение общественности кадры, где железный Арни и Джозеф совершают велопрогулки, сидят в баре или просто проводят время вместе. Джозеф же с недавнего времени решил плотно заняться своей физической формой. Кроме того, что Баэна совершает утренние пробежки, сам Арнольд, видя стремления сына, взялся его тренировать. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров