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Шварценеггер v 2.0: внебрачный сын Арни как две капли похож на отца

28.06.2017 22:37
Рейтинг 9.6

Повзрослевший внебрачный сын Арнольда Шварценеггера теперь начинает походить на отца не только лицом: как отмечают зарубежные издания, генетика берет свое! Кто знает, может, в ближайшем будущем на небосклоне бодибилдинга взойдет еще одна звезда, а пока Джозеф усердно тренируется.

"Могучий австрийский дуб", 69-летний Арнольд Шварценеггер - отец пятерых детей, четверо из которых появились от союза с тележурналисткой, Марией Шрайвер, а еще один, Джозеф Баэна, - от романа с домработницей, Милдред Патрисией Баэна.

"Могучий австрийский дуб", 69-летний Арнольд Шварценеггер - отец пятерых детей, четверо из которых появились от союза с тележурналисткой, Марией Шрайвер, а еще один, Джозеф Баэна, - от романа с домработницей, Милдред Патрисией Баэна.

"Железный Арни" держал в тайне существование своего внебрачного сына почти 14 лет и признался в этом жене, только уйдя с поста губернатора. Развод не заставил себя ждать и произошел в 2011 году через две недели после празднования "серебряной свадьбы". По воспоминаниям любовницы Арни, когда она рассказала сыну, Джозефу, о том, кто его папа, тот был очень удивлен и воскликнул: "Круто!".

"Железный Арни" держал в тайне существование своего внебрачного сына почти 14 лет и признался в этом жене, только уйдя с поста губернатора. Развод не заставил себя ждать и произошел в 2011 году через две недели после празднования "серебряной свадьбы". По воспоминаниям любовницы Арни, когда она рассказала сыну, Джозефу, о том, кто его папа, тот был очень удивлен и воскликнул: "Круто!".

Звёздный папа не устает подчеркивать, что любит всех своих детей в одинаковой степени. Но в последнее время именно со своим приемным сыном он поддерживает самые теплые отношения: папарацци постоянно выкладывают на обозрение общественности кадры, где железный Арни и Джозеф совершают велопрогулки, сидят в баре или просто проводят время вместе.

Звёздный папа не устает подчеркивать, что любит всех своих детей в одинаковой степени. Но в последнее время именно со своим приемным сыном он поддерживает самые теплые отношения: папарацци постоянно выкладывают на обозрение общественности кадры, где железный Арни и Джозеф совершают велопрогулки, сидят в баре или просто проводят время вместе.

Джозеф же с недавнего времени решил плотно заняться своей физической формой.

Джозеф же с недавнего времени решил плотно заняться своей физической формой.

Кроме того, что Баэна совершает утренние пробежки, сам Арнольд, видя стремления сына, взялся его тренировать.

Кроме того, что Баэна совершает утренние пробежки, сам Арнольд, видя стремления сына, взялся его тренировать.
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