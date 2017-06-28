Крупнейшие морские катастрофы в мирное время Рейтинг 9.9 28 июня 1904 года произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно «Нордж» разбилось на рифах близ острова Роколл, эта трагедия унесла жизни 635 человек. Как ни странно, не «Титаник» унёс на дно самое большое количество человеческих жизней. В этом рейтинге список самых шокирующих кораблекрушений, произошедших в мирное время. Донья Пас

Зарегистрированный на Филиппинах, пассажирский паром "Донья Пас" затонул 20 декабря 1987 года после столкновения с танкером «Вектор».

По неофициальным данным погибло 4386 человек, что делает эту морскую катастрофу крупнейшей в мирное время. Паром был построен в 1963 году на японской верфи «Ономити Дзосэн» и назывался «Химэури Мару». Он курсировал по японским водам, вмещая 608 пассажиров. В 1975 году судно было продано филиппинскому оператору пассажирских паромных перевозок, и получило название «Don Sulphico», а позднее «Doña Paz». Столкновение «Донья Пас» с танкером "Вектор" произошло во время следования по маршруту Манила—Катбалоган—Таклобан, которые паром совершал два раза в неделю.

Официально заявленное число людей на борту составляло 1553 человека: 1493 пассажира и 60 членов экипажа. Однако на рейс нелегально продавались дополнительные билеты по сниженной цене и многие пассажиры не входили в официальный список.

В январе 1999 года комиссия по расследованию сделала заявление, основанное на судебных разбирательствах, что на борту парома был 4341 пассажир. После столкновения прогремел взрыв, в результате которого танкер "Вектор" выбросил в море тысячи галлонов нефти. Как только пламя от взрыва попало на разлившуюся нефть, она загорелась, а поверхность воды превратилась в океан пламени. Многие пассажиры «Донья Пас» не захотели оставаться на борту накренившегося горящего парома и предпочли прыгнуть за борт. Эти несчастные очутились прямо в горящей нефти. Конечно, их сразу охватило пламя, которое не могло погасить даже полное погружение под воду. Та часть пассажиров, которая осталась на борту, питали слабую надежду на быстрое появление пожарных судов, которые потушат пожар и снимут их с горящего парома. Но, увы, все оставшиеся на пароме потонули вместе с ним. Возможно, те, кто был на опускающемся на дно судне, задохнулись от удушающего дыма. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров