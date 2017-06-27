10 самых необычных цветов мира Рейтинг 9.3 Каждый день мы привыкли видеть цветы, ставшие для нас банальными, но не смотря на это безумно красивыми: ромашки, тюльпаны, розы, одуванчики, фиалки и т.д. Тем временем в разных уголках нашей планеты произрастают настолько необычные по своей природе, внешнему виду и приспособленности цветы, что просто не перестаёшь удивляться растительному и животному миру! 10. Раффлезия (Rafflesia arnoldii)

Раффлезия – цветок вонючка. Ни стебля, ни листьев, ни корней у него нет. Зато внутри собирается 5-7 литров воды. Считается паразитом. Паразитирует в основном на лианах. Ареал этого цветка – полуостров Малакка, острова Суматра, Ява, Калимантан, Филиппины. 9. Аморфофаллус титанический (Amorphophallus)

Аморфофаллус титанический – крупнейший тропический цветок, и очень дурно пахнущий. Его название “аморфофаллус” в переводе с греческого означает “бесформенный фаллос”. Этот цветок имеет одно из крупнейших соцветий в мире – может достигать в высоту 2,5 м и в ширину 1,5 м. Цветение длится всего 2 дня. Изначально аморфофаллус произрастал в Индонезии, на острове Суматра. Впоследствии этот цветок был истреблен иноземцами. В настоящее время этот цветок очень редок, его можно увидеть в основном в ботанических садах мира. 8. Вольфия (Wolffia angusta)

Вольфия напротив, самое маленькое цветковое растение на Земле. Их размер колеблется от 0,5 до 0,8 мм. Обитают эти маленькие цветочки на поверхности вод. Была названа в честь немецкого ботаника и энтомолога Йохана Ф. Вольфа. 7. Психотрия возвышенная (Psychotria elata)

Этот цветок по праву носит статус самого пикантного цветка в мире. В народе его называют “горячие губки” за его ярко-красные соцветия. Психотрия – цветок тропический, любящий влагу и тепло. Поэтому родиной его являются тропические леса Центральной и Южной Америки. 6. Орхидея Калания (Caleana major)

Эта удивительная орхидея внешне напоминаюет летящую уточку. Поэтому её так и называют “летящая уточка”. Природа наделила их таким внешним видом для того, чтобы привлекать насекомых, именуемых пилильщиками. Им верхняя часть цветка напоминает самку. Таким образом, прилетая к цветку они на себе переносят пыльцу и опыляют цветок. Орхидея Калания очень мала и достигает в высоту всего 50 см, а сам цветок – 2 см. На стебле имеется по 2-4 цветка. Произрастает она в Восточной и Южной Австралии, в основном под эвкалиптовыми деревьями. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров