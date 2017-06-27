Случайные и роковые события, перевернувшие ход истории Рейтинг 9.7 Так или иначе все в мире построено на случайностях. Наверняка каждый из нас может найти подтверждение этой мысли и в собственной жизни. Мы представляем вашему вниманию репортаж о случайностях и ошибках в мировой истории, сыгравших решающую и даже роковую роль. Метеорит и христианство

Апостол Павел направлялся в Дамаск на поимку местных христиан. По дороге он увидел на небесах ярчайший свет, был сбит с ног ударной волной и услышал оглушительный грохот. Он ослеп на 3 дня и прозрел лишь в Дамаске, после встречи с христианином Ананией. Произошедшее Павел растолковал как Божье знамение и стал активно проповедовать христианство. Трудности перевода и атомная бомба

В 1945 года США потребовали от Японии капитуляции. В своем ответе японский премьер Судзуки использовал слово mokusatsu, которое можно перевести как «без комментариев», «остаемся в нейтральном молчании» или «мы подумаем». При переводе это слово превратилось в «мы игнорируем», а потом по принципу глухого телефона в «мы отвергаем» и «мы рассматриваем ваш вопрос с презрением». Такой ответ оскорбил президента США Трумэна, что подтолкнуло его сбросить на Японию пару атомных бомб. «Титаник» и помощник капитана

Ключи от шкафа, где хранились бинокли команды «Титаника», могли бы спасти жизни всех, кто погиб в крушении лайнера. Если бы не Дэвид Блэр, получивший должность второго офицера на «Титанике» и отстраненный в последний момент перед роковым плаванием. Уходя с парохода, Блэр забыл выложить из кармана ключи от шкафчика с биноклями. Поэтому часть экипажа была лишена возможности увидеть тот самый айсберг до того, как произошло непоправимое. Небрежность и пенициллин

Ученый Александр Флеминг не очень-то следил за порядком. Он забыл убраться в своей лаборатории, оставил стафилококки в чашке Петри и ушел в отпуск на 2 недели. Все это время в лабораторию никто не входил, и когда Флеминг вернулся, перед ним предстала удивительная картина. Чашки были заполнены плесенью, а стафилококки умерли. Так был открыт антибиотик пенициллин и люди перестали погибать от целого ряда бактериальных инфекций. Падение Берлинской стены и рассеянность политика

В 1989 году восточногерманский политик Гюнтер Шабовски созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить незначительные изменения в законе о пересечении Берлинской стены. В его речи проскользнул намек на то, что какие-либо ограничения по выездам будут вообще сняты. Журналист, услышавший именно такой подтекст, спросил, когда же изменения вступят в силу. На это Шабовски сказал: «Немедленно». Пресса моментально напечатала о том, что запретов больше нет. Это повлекло за собой столпотворение людей у стены, которые требовали разрешения пройти. Власти, чтобы избежать бунта, позволили стене пасть. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров