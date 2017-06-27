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Где сейчас участники «Фабрики звезд»: до и после проекта

26.06.2017 14:33
Рейтинг 9.9

27 июня 1966 года родился российский композитор и музыкальный продюсер - Виктор Дробыш, именно благодаря ему на свет появились множество новых молодых талантов. Дробыш также выступал в качестве сопродюсера в телепроекте "Фабрика Звезд". О том, как изменились фабриканты за 15 лет с момента запустка проекта- в нашем репортаже.

Алекса
Александра Чвикова, или 26-и летняя певица - Алекса, была одной из самых популярных участниц «Фабрики звезд-4», продюсером которой выступал Игорь Крутой. Кроме голоса, зрители интересовались и личной жизнью Александры. У 15-и летней Алексы был роман с одним из самых запоминающихся участников «Фабрики» Тимати.

АлексаАлександра Чвикова, или 26-и летняя певица - Алекса, была одной из самых популярных участниц «Фабрики звезд-4», продюсером которой выступал Игорь Крутой. Кроме голоса, зрители интересовались и личной жизнью Александры. У 15-и летней Алексы был роман с одним из самых запоминающихся участников «Фабрики» Тимати.

Сегодня, Алекса вспоминается кране редко, и лишь в качестве бывшей девушки Тимати

Сегодня, Алекса вспоминается кране редко, и лишь в качестве бывшей девушки Тимати

В числе финалистов четвертого сезона «Фабрики звезд» Алексы не оказалось, но первое время ее карьера развивалась не так уж и плохо: она записала несколько песен, в том числе успешную дуэтную композицию с Тимати «Когда ты рядом», после чего образ невинной и нежной певицы остался в прошлом: на смену пришли накачанные губы, накладные ресницы и неестественный загар.

В числе финалистов четвертого сезона «Фабрики звезд» Алексы не оказалось, но первое время ее карьера развивалась не так уж и плохо: она записала несколько песен, в том числе успешную дуэтную композицию с Тимати «Когда ты рядом», после чего образ невинной и нежной певицы остался в прошлом: на смену пришли накачанные губы, накладные ресницы и неестественный загар.

В тот момент Алекса попала под покровительство Яны Рудковской.
Опыт работы с Алексой сама Яна в то время называла плачевным. «Я взяла девочку на полгода, меня попросил ее папа (Алекандр Чвиков — бизнесмен, один из руководителей донецкой компании «Энергосбытпром»), сказал: «Ян, ты сможешь вернуть ее?» Я сказала: «Попробую».

В тот момент Алекса попала под покровительство Яны Рудковской. Опыт работы с Алексой сама Яна в то время называла плачевным. «Я взяла девочку на полгода, меня попросил ее папа (Алекандр Чвиков — бизнесмен, один из руководителей донецкой компании «Энергосбытпром»), сказал: «Ян, ты сможешь вернуть ее?» Я сказала: «Попробую».

Как выяснилось позже, продюсером Яну Алекса никогда не считала — для нее та была всего лишь менеджером и директором, который ничего хорошего не сделал.
«После «Фабрики» и гастролей я работала с Игорем Яковлевичем. В принципе, мы с ним никогда и не расходились.»

Как выяснилось позже, продюсером Яну Алекса никогда не считала — для нее та была всего лишь менеджером и директором, который ничего хорошего не сделал. «После «Фабрики» и гастролей я работала с Игорем Яковлевичем. В принципе, мы с ним никогда и не расходились.»
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