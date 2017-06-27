Где сейчас участники «Фабрики звезд»: до и после проекта Рейтинг 9.9 27 июня 1966 года родился российский композитор и музыкальный продюсер - Виктор Дробыш, именно благодаря ему на свет появились множество новых молодых талантов. Дробыш также выступал в качестве сопродюсера в телепроекте "Фабрика Звезд". О том, как изменились фабриканты за 15 лет с момента запустка проекта- в нашем репортаже. Алекса

Александра Чвикова, или 26-и летняя певица - Алекса, была одной из самых популярных участниц «Фабрики звезд-4», продюсером которой выступал Игорь Крутой. Кроме голоса, зрители интересовались и личной жизнью Александры. У 15-и летней Алексы был роман с одним из самых запоминающихся участников «Фабрики» Тимати. Сегодня, Алекса вспоминается кране редко, и лишь в качестве бывшей девушки Тимати В числе финалистов четвертого сезона «Фабрики звезд» Алексы не оказалось, но первое время ее карьера развивалась не так уж и плохо: она записала несколько песен, в том числе успешную дуэтную композицию с Тимати «Когда ты рядом», после чего образ невинной и нежной певицы остался в прошлом: на смену пришли накачанные губы, накладные ресницы и неестественный загар. В тот момент Алекса попала под покровительство Яны Рудковской.

Опыт работы с Алексой сама Яна в то время называла плачевным. «Я взяла девочку на полгода, меня попросил ее папа (Алекандр Чвиков — бизнесмен, один из руководителей донецкой компании «Энергосбытпром»), сказал: «Ян, ты сможешь вернуть ее?» Я сказала: «Попробую». Как выяснилось позже, продюсером Яну Алекса никогда не считала — для нее та была всего лишь менеджером и директором, который ничего хорошего не сделал.

«После «Фабрики» и гастролей я работала с Игорем Яковлевичем. В принципе, мы с ним никогда и не расходились.» 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров