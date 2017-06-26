30 главных национальных блюд разных стран мира

1. Форикол, Норвегия
Визитная карточка норвежской кухни, форикол, готовится из ягнятины, муки и капусты, которые тушатся в течение нескольких часов. Подают блюдо с отварным картофелем.
2. Корниш пасти, Великобритания
Блюдо является типичным для юго-западных регионов Англии, но распространено оно по всей стране. Корниш пасти — это пирог овальной формы с начинкой, в качестве которой могут использоваться различные виды мяса или овощи.
3. Утка по-пекински, Китай
Визитной карточкой китайской кухни является утка. Ее натирают медом и запекают в печи. Подают пекинскую утку с соусами и лепешками.
4. Цыплята тандури, Индия
Родиной этого острого блюда из птицы считается индийский штат Пенджаб. Оттуда курица тандури распространилась по всей Индии. Перед приготовлением курицу маринуют в йогурте с различными специями, после чего запекают в специальной печи тандури.
5. Суши, Япония
Японскую кухню невозможно представить без суши. Состоит это блюдо из риса и начинки из мяса, овощей или рыбы.