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30 главных национальных блюд разных стран мира

25.06.2017 18:03
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У каждой страны есть свои кулинарные традиции. Как правило, региональные блюда базируются на местных ингредиентах и специях, а рецепты их приготовления бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Для приготовления блюда могут использоваться самые разные способы тепловой обработки, поэтому для жителей других стран определенное сочетание продуктов и способ приготовления может показаться даже странным. Тем не менее многие из этих блюд являются предметом национальной гордости. Слава о них давно разлетелась по миру. Отдельные блюда могут даже готовить за пределами страны, но за оригинальной версией блюда все же лучше отправиться туда, где традиции его приготовления оттачивались веками. Эти 30 национальных блюд считаются кулинарными символами своих стран, и их обязательно стоит попробовать, окажись вы на их родине.

1. Форикол, Норвегия
Визитная карточка норвежской кухни, форикол, готовится из ягнятины, муки и капусты, которые тушатся в течение нескольких часов. Подают блюдо с отварным картофелем.

1. Форикол, НорвегияВизитная карточка норвежской кухни, форикол, готовится из ягнятины, муки и капусты, которые тушатся в течение нескольких часов. Подают блюдо с отварным картофелем.

2. Корниш пасти, Великобритания
Блюдо является типичным для юго-западных регионов Англии, но распространено оно по всей стране. Корниш пасти — это пирог овальной формы с начинкой, в качестве которой могут использоваться различные виды мяса или овощи.

2. Корниш пасти, Великобритания Блюдо является типичным для юго-западных регионов Англии, но распространено оно по всей стране. Корниш пасти — это пирог овальной формы с начинкой, в качестве которой могут использоваться различные виды мяса или овощи.

3. Утка по-пекински, Китай
Визитной карточкой китайской кухни является утка. Ее натирают медом и запекают в печи. Подают пекинскую утку с соусами и лепешками.

3. Утка по-пекински, Китай Визитной карточкой китайской кухни является утка. Ее натирают медом и запекают в печи. Подают пекинскую утку с соусами и лепешками.

4. Цыплята тандури, Индия
Родиной этого острого блюда из птицы считается индийский штат Пенджаб. Оттуда курица тандури распространилась по всей Индии. Перед приготовлением курицу маринуют в йогурте с различными специями, после чего запекают в специальной печи тандури.

4. Цыплята тандури, Индия Родиной этого острого блюда из птицы считается индийский штат Пенджаб. Оттуда курица тандури распространилась по всей Индии. Перед приготовлением курицу маринуют в йогурте с различными специями, после чего запекают в специальной печи тандури.

5. Суши, Япония
Японскую кухню невозможно представить без суши. Состоит это блюдо из риса и начинки из мяса, овощей или рыбы.

5. Суши, Япония Японскую кухню невозможно представить без суши. Состоит это блюдо из риса и начинки из мяса, овощей или рыбы.
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