Роскошные VIP-поезда для путешествий

BELMOND NORTHERN BELLE (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН — ЧЕСТЕР)
Заходя в этот поезд, вы будто переноситесь в прошлое столетие. Belmond Northern Belle отражает стиль популярных в 1930-х годах в Англии поездов Belle и знаменитых пульмановских вагонов поезда Venice Simplon-Orient Express.
Особенность этого маршрута — в роскошных неспешных обедах, традиционных послеобеденных чаях и великолепных видах из окна поезда. В рамках путешествия туристы посещают Королевский полумесяц в Бате, мостовые Кентербери, музеи и художественные галереи Эдинбурга, а также исторический Йорк.
В этом году был составлен новый маршрут, по которому отправится поезд: четырехдневная поездка из Лондона в Честер через Озерный край будет стоить от $1 937.
BELMOND ANDEAN EXPLORER (ПЕРУ)
Этот первый ночной поезд класса «люкс» в Южной Америке, совершив свою первую поездку в мае этого года, смог по-настоящему расширить границы понятия «роскошь». В дизайне вагонов отражены традиционные перуанские мотивы, а полюбоваться пейзажами можно из окон панорамного вагона с открытым верхом. Поезд способен вместить всего 68 пассажиров.
Кстати, в самом большом купе поезда есть комфортабельные двуспальные кровати и кожаные кресла, в которых можно расслабиться. Меню поезда разрабатывали шеф-повара отеля Belmond Hotel Monasterio в Куско. Примечательно, что оно будет меняться каждый сезон.