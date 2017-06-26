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Роскошные VIP-поезда для путешествий

25.06.2017 17:36
Рейтинг 9.1

Любители поездов — особая категория путешественников. В поездках по железной дороге, особенно на дальние расстояния, они находят свою романтику. Особенно, если такое путешествие проходит по увлекательному маршруту в роскошной обстановке с остановками по пути и ночевками в фешенебельных отелях и с эксклюзивными экскурсиями. Эдакие круизы по железной дороге. Так какие они, эти VIP-поезда, и сколько стоит на них прокатиться? «Вестник АТОР» составил список самых роскошных поездов нынешнего сезона, основываясь на: отзывах путешественников, характеристиках поездов, их новизне и протяженности маршрута, набору предоставляемых услуг, количестве объектов, которые можно посетить за время поездки, и самое главное — стоимости поездки.

BELMOND NORTHERN BELLE (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН — ЧЕСТЕР)
Заходя в этот поезд, вы будто переноситесь в прошлое столетие. Belmond Northern Belle отражает стиль популярных в 1930-х годах в Англии поездов Belle и знаменитых пульмановских вагонов поезда Venice Simplon-Orient Express.

BELMOND NORTHERN BELLE (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН — ЧЕСТЕР) Заходя в этот поезд, вы будто переноситесь в прошлое столетие. Belmond Northern Belle отражает стиль популярных в 1930-х годах в Англии поездов Belle и знаменитых пульмановских вагонов поезда Venice Simplon-Orient Express.

Особенность этого маршрута — в роскошных неспешных обедах, традиционных послеобеденных чаях и великолепных видах из окна поезда. В рамках путешествия туристы посещают Королевский полумесяц в Бате, мостовые Кентербери, музеи и художественные галереи Эдинбурга, а также исторический Йорк.

Особенность этого маршрута — в роскошных неспешных обедах, традиционных послеобеденных чаях и великолепных видах из окна поезда. В рамках путешествия туристы посещают Королевский полумесяц в Бате, мостовые Кентербери, музеи и художественные галереи Эдинбурга, а также исторический Йорк.

В этом году был составлен новый маршрут, по которому отправится поезд: четырехдневная поездка из Лондона в Честер через Озерный край будет стоить от $1 937.

В этом году был составлен новый маршрут, по которому отправится поезд: четырехдневная поездка из Лондона в Честер через Озерный край будет стоить от $1 937.

BELMOND ANDEAN EXPLORER (ПЕРУ)
Этот первый ночной поезд класса «люкс» в Южной Америке, совершив свою первую поездку в мае этого года, смог по-настоящему расширить границы понятия «роскошь». В дизайне вагонов отражены традиционные перуанские мотивы, а полюбоваться пейзажами можно из окон панорамного вагона с открытым верхом. Поезд способен вместить всего 68 пассажиров.

BELMOND ANDEAN EXPLORER (ПЕРУ) Этот первый ночной поезд класса «люкс» в Южной Америке, совершив свою первую поездку в мае этого года, смог по-настоящему расширить границы понятия «роскошь». В дизайне вагонов отражены традиционные перуанские мотивы, а полюбоваться пейзажами можно из окон панорамного вагона с открытым верхом. Поезд способен вместить всего 68 пассажиров.

Кстати, в самом большом купе поезда есть комфортабельные двуспальные кровати и кожаные кресла, в которых можно расслабиться. Меню поезда разрабатывали шеф-повара отеля Belmond Hotel Monasterio в Куско. Примечательно, что оно будет меняться каждый сезон.

Кстати, в самом большом купе поезда есть комфортабельные двуспальные кровати и кожаные кресла, в которых можно расслабиться. Меню поезда разрабатывали шеф-повара отеля Belmond Hotel Monasterio в Куско. Примечательно, что оно будет меняться каждый сезон.
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