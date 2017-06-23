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В Аргентине нашли личные вещи Гитлера и другие артефакты Третьего рейха

22.06.2017 19:12
Рейтинг 9.1

В потайной комнате в доме неподалеку от столицы Аргентины полиция обнаружила коллекцию из 75 нацистских артефактов — крупнейшую подобную находку в истории страны.

Среди обнаруженных вещей был рельефный портрет Адольфа Гитлера, губные гармошки со свастикой и приборы для измерения размера головы. Первые исследования показали, что все находки являются оригинальными произведениями, которые принадлежали высокопоставленным лицам Германии во время Второй мировой войны.

Среди обнаруженных вещей был рельефный портрет Адольфа Гитлера, губные гармошки со свастикой и приборы для измерения размера головы. Первые исследования показали, что все находки являются оригинальными произведениями, которые принадлежали высокопоставленным лицам Германии во время Второй мировой войны.

Находка была сделана во время обыска в доме коллекционера, который был главным подозреваемым по делу о появлении в одной из художественных галерей артефактов неизвестного происхождения. Полицию привлек книжный шкаф, который и оказался входом в потайную комнату.

Находка была сделана во время обыска в доме коллекционера, который был главным подозреваемым по делу о появлении в одной из художественных галерей артефактов неизвестного происхождения. Полицию привлек книжный шкаф, который и оказался входом в потайную комнату.

Помещение было заполнено вещами с нацистской атрибутикой: лупы, песочные часы, статуя орла со свастикой, медицинские приборы для измерения головы, старые фотографии. Среди находок полиция обнаружила даже детские игрушки — губные гармошки с символикой Третьего Рейха.

Помещение было заполнено вещами с нацистской атрибутикой: лупы, песочные часы, статуя орла со свастикой, медицинские приборы для измерения головы, старые фотографии. Среди находок полиция обнаружила даже детские игрушки — губные гармошки с символикой Третьего Рейха.

Полиции пока не удалось определить, как артефакты попали в Аргентину. Согласно одной из версий, которую поддерживают следователи и аргентинская еврейская община, вещи были привезены нацистами уже после Второй мировой войны, когда южноамериканская страна стала убежищем для бежавших военных преступников, в том числе и для Йозефа Менгеля, немецкого врача, который проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время войны.

Полиции пока не удалось определить, как артефакты попали в Аргентину. Согласно одной из версий, которую поддерживают следователи и аргентинская еврейская община, вещи были привезены нацистами уже после Второй мировой войны, когда южноамериканская страна стала убежищем для бежавших военных преступников, в том числе и для Йозефа Менгеля, немецкого врача, который проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время войны.

Археологи и по сей день находят нацистские тайники, в которых в основном хранятся монеты середины XX века. Например, в 2015 году археолог-любитель обнаружил в Люнебурге 217 золотых монет, хранившихся в Рейхсбанке во времена нацисткой Германии. Монеты, общий вес которых составляет 1,4 килограмма, были зарыты в земле на глубине около одного метра рядом с приметным деревом.

Археологи и по сей день находят нацистские тайники, в которых в основном хранятся монеты середины XX века. Например, в 2015 году археолог-любитель обнаружил в Люнебурге 217 золотых монет, хранившихся в Рейхсбанке во времена нацисткой Германии. Монеты, общий вес которых составляет 1,4 килограмма, были зарыты в земле на глубине около одного метра рядом с приметным деревом.
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