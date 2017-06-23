В Аргентине нашли личные вещи Гитлера и другие артефакты Третьего рейха Рейтинг 9.1 В потайной комнате в доме неподалеку от столицы Аргентины полиция обнаружила коллекцию из 75 нацистских артефактов — крупнейшую подобную находку в истории страны. Среди обнаруженных вещей был рельефный портрет Адольфа Гитлера, губные гармошки со свастикой и приборы для измерения размера головы. Первые исследования показали, что все находки являются оригинальными произведениями, которые принадлежали высокопоставленным лицам Германии во время Второй мировой войны. Находка была сделана во время обыска в доме коллекционера, который был главным подозреваемым по делу о появлении в одной из художественных галерей артефактов неизвестного происхождения. Полицию привлек книжный шкаф, который и оказался входом в потайную комнату. Помещение было заполнено вещами с нацистской атрибутикой: лупы, песочные часы, статуя орла со свастикой, медицинские приборы для измерения головы, старые фотографии. Среди находок полиция обнаружила даже детские игрушки — губные гармошки с символикой Третьего Рейха. Полиции пока не удалось определить, как артефакты попали в Аргентину. Согласно одной из версий, которую поддерживают следователи и аргентинская еврейская община, вещи были привезены нацистами уже после Второй мировой войны, когда южноамериканская страна стала убежищем для бежавших военных преступников, в том числе и для Йозефа Менгеля, немецкого врача, который проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время войны. Археологи и по сей день находят нацистские тайники, в которых в основном хранятся монеты середины XX века. Например, в 2015 году археолог-любитель обнаружил в Люнебурге 217 золотых монет, хранившихся в Рейхсбанке во времена нацисткой Германии. Монеты, общий вес которых составляет 1,4 килограмма, были зарыты в земле на глубине около одного метра рядом с приметным деревом. 1-56-6далее Твитнуть Новости наших партнеров