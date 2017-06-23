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Топ-10 постапокалиптических мест для путешествий

22.06.2017 19:07
Рейтинг 8.9

Большинство людей уже успели за свою жизнь совершить немало путешествий: каждый отпуск, проведенный на берегу нового моря, или в исследовании очередной европейской страны, пресыщает опытных и бывалых путешественников. На первый план начинают выходить совершенно новые направления и даже самые ленивые туристы хотят увидеть и попробовать что-то новенькое. В последнее время, особенной популярностью начинают пользоваться забытые всеми богами места, антураж которых напоминает сцену из постапокалиптического фильма. Может быть, тому виной постоянное напряжение во внешнеполитической обстановке — не готовятся ли люди к новой, полной опасностей и неудобств жизни? Мы провели небольшое исследование и собрали десять самых популярных и необычно красивых постапокалиптических мест для туризма, которые способны впечатлить самого бывалого туриста — и уж точно навсегда останутся в памяти любого путешественника.

Изумрудный остров Монтсеррат
Карибский бассейн
Местный вулкан Суфриера проснулся в 1995 году — и похоронил своим извержением две трети этого крошечного островка. Заблаговременно предупрежденные люди сумели спастись, а затем начали устраивать экскурсии по зоне поражения. Пряничный холм, расположенный на северном побережье, является главной достопримечательностью острова: отсюда хорошо видны и столица, и местный разрушенный аэропорт.

Изумрудный остров Монтсеррат Карибский бассейн Местный вулкан Суфриера проснулся в 1995 году — и похоронил своим извержением две трети этого крошечного островка. Заблаговременно предупрежденные люди сумели спастись, а затем начали устраивать экскурсии по зоне поражения. Пряничный холм, расположенный на северном побережье, является главной достопримечательностью острова: отсюда хорошо видны и столица, и местный разрушенный аэропорт.

Белые пески
Нью-Мексико
Белые пески являются крупнейшей в мире гипсовой пустыней. Эти пятьсот квадратных километров ослепительно белого пространства выглядят так, будто вы оказались в Антарктиде — только раскаленной безжалостным солнцем. Именно здесь проводились первые испытания американской ядерной бомбы, но сейчас зона уже вполне реактивирована. Тем не менее, попасть сюда будет сложновато: парк открыт всего два раза в год — в первую субботу апреля и в первую — октября.

Белые пески Нью-Мексико Белые пески являются крупнейшей в мире гипсовой пустыней. Эти пятьсот квадратных километров ослепительно белого пространства выглядят так, будто вы оказались в Антарктиде — только раскаленной безжалостным солнцем. Именно здесь проводились первые испытания американской ядерной бомбы, но сейчас зона уже вполне реактивирована. Тем не менее, попасть сюда будет сложновато: парк открыт всего два раза в год — в первую субботу апреля и в первую — октября.

Чикшулуб
Мексика
 В это небольшое, забытое всеми богами местечко, упал, по утверждению некоторых ученых, тот самый метеорит, который положил конец эпохе динозавров. Половина оставшегося после него кратера находится, в данный момент, под водой, другая же вполне доступна для исследователей. Местные жители предлагают завораживающие экскурсии по обеим частям кратера — что может быть более эпическим, чем прикосновение к истории нашей планеты!

Чикшулуб Мексика В это небольшое, забытое всеми богами местечко, упал, по утверждению некоторых ученых, тот самый метеорит, который положил конец эпохе динозавров. Половина оставшегося после него кратера находится, в данный момент, под водой, другая же вполне доступна для исследователей. Местные жители предлагают завораживающие экскурсии по обеим частям кратера — что может быть более эпическим, чем прикосновение к истории нашей планеты!

Остров Врангеля
Россия
Остров Врангеля имеет любопытную историю. Это один из немногих участков земли, который избежал оледенения в последний Ледниковый период. Ученые считают, что именно здесь, в арктической тундре, бродили по свету последние мамонты. Сегодня туристы едут сюда за незабываемыми впечатлениями. Здесь до сих пор существуют животные, которых можно назвать настоящим пережитком прошлой эры — овцебык, тихоокеанский морж, полярная сова и довольно большая популяция белых медведей.

Остров Врангеля Россия Остров Врангеля имеет любопытную историю. Это один из немногих участков земли, который избежал оледенения в последний Ледниковый период. Ученые считают, что именно здесь, в арктической тундре, бродили по свету последние мамонты. Сегодня туристы едут сюда за незабываемыми впечатлениями. Здесь до сих пор существуют животные, которых можно назвать настоящим пережитком прошлой эры — овцебык, тихоокеанский морж, полярная сова и довольно большая популяция белых медведей.

Эрта Але
Эфиопия
Это самое неподходящее для существования человека место на нашей планете. Когда садится солнце, дым начинает выходить из трещин под вашими ногами, а жуткое, кроваво-красное свечение исходит из лавовых озер, которых здесь насчитывается целых пять штук. Температура воздуха достигает 55 градусов по Цельсию: отправиться сюда может отважиться лишь самый храбрый путешественник.

Эрта Але Эфиопия Это самое неподходящее для существования человека место на нашей планете. Когда садится солнце, дым начинает выходить из трещин под вашими ногами, а жуткое, кроваво-красное свечение исходит из лавовых озер, которых здесь насчитывается целых пять штук. Температура воздуха достигает 55 градусов по Цельсию: отправиться сюда может отважиться лишь самый храбрый путешественник.
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