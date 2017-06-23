Топ-10 постапокалиптических мест для путешествий Рейтинг 8.9 Большинство людей уже успели за свою жизнь совершить немало путешествий: каждый отпуск, проведенный на берегу нового моря, или в исследовании очередной европейской страны, пресыщает опытных и бывалых путешественников. На первый план начинают выходить совершенно новые направления и даже самые ленивые туристы хотят увидеть и попробовать что-то новенькое. В последнее время, особенной популярностью начинают пользоваться забытые всеми богами места, антураж которых напоминает сцену из постапокалиптического фильма. Может быть, тому виной постоянное напряжение во внешнеполитической обстановке — не готовятся ли люди к новой, полной опасностей и неудобств жизни? Мы провели небольшое исследование и собрали десять самых популярных и необычно красивых постапокалиптических мест для туризма, которые способны впечатлить самого бывалого туриста — и уж точно навсегда останутся в памяти любого путешественника. Изумрудный остров Монтсеррат

Карибский бассейн

Местный вулкан Суфриера проснулся в 1995 году — и похоронил своим извержением две трети этого крошечного островка. Заблаговременно предупрежденные люди сумели спастись, а затем начали устраивать экскурсии по зоне поражения. Пряничный холм, расположенный на северном побережье, является главной достопримечательностью острова: отсюда хорошо видны и столица, и местный разрушенный аэропорт. Белые пески

Нью-Мексико

Белые пески являются крупнейшей в мире гипсовой пустыней. Эти пятьсот квадратных километров ослепительно белого пространства выглядят так, будто вы оказались в Антарктиде — только раскаленной безжалостным солнцем. Именно здесь проводились первые испытания американской ядерной бомбы, но сейчас зона уже вполне реактивирована. Тем не менее, попасть сюда будет сложновато: парк открыт всего два раза в год — в первую субботу апреля и в первую — октября. Чикшулуб

Мексика

В это небольшое, забытое всеми богами местечко, упал, по утверждению некоторых ученых, тот самый метеорит, который положил конец эпохе динозавров. Половина оставшегося после него кратера находится, в данный момент, под водой, другая же вполне доступна для исследователей. Местные жители предлагают завораживающие экскурсии по обеим частям кратера — что может быть более эпическим, чем прикосновение к истории нашей планеты! Остров Врангеля

Россия

Остров Врангеля имеет любопытную историю. Это один из немногих участков земли, который избежал оледенения в последний Ледниковый период. Ученые считают, что именно здесь, в арктической тундре, бродили по свету последние мамонты. Сегодня туристы едут сюда за незабываемыми впечатлениями. Здесь до сих пор существуют животные, которых можно назвать настоящим пережитком прошлой эры — овцебык, тихоокеанский морж, полярная сова и довольно большая популяция белых медведей. Эрта Але

Эфиопия

Это самое неподходящее для существования человека место на нашей планете. Когда садится солнце, дым начинает выходить из трещин под вашими ногами, а жуткое, кроваво-красное свечение исходит из лавовых озер, которых здесь насчитывается целых пять штук. Температура воздуха достигает 55 градусов по Цельсию: отправиться сюда может отважиться лишь самый храбрый путешественник. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров