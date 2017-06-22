15 обычных вещей, которые ограничены или запрещены в Северной Корее Рейтинг 9.2 КНДР, или Северная Корея — самая закрытая и таинственная страна в мире, некое "тоталитарное царство". Туризм в стране ограничен, и о том, что происходит в изолированном государстве, в основном рассказывают журналисты или беженцы. Некоторые привычные для нас вещи и явления в повседневной жизни населения Северной Кореи ограничены или недоступны. О транспорте

Первое знаковое отличие Северной Кореи от других стран - на дорогах практически отсутствуют автомобили. Дело в том, что личные легковые автомобили доступны для ограниченного круга лиц — их сложно купить, а на обучение в автошколе введены строгие ограничения. Помимо единичных авто, на дорогах можно встретить общественный транспорт и велосипеды. Полноценные выходные

Жители КНДР вынуждены работать 6 дней в неделю, единственный выходной - воскресенье, хотя по желанию можно трудиться и 7 дней, это только приветствуется. О календарях и летоисчислении

Календари в Северной Корее выглядели привычными для нас до 1997 года, тогда на смену стандартному календарю пришел "Календарь чучхе". Сейчас в Северной Корее не 2017 год, а 105-й. Началом местного летоисчисления принято считать дату рождения Ким Ир Сена, основоположника северокорейской государственной идеологии чучхе, 15 апреля 1912 года. Свобода слова

На самом деле, жители КНДР давно забыли об этом понятии: в стране отсутствует свобода слова, а граждане, критикующие режим, подвергаются аресту или пожизненно приговариваются к исправительным работам. Телевидение

К просмотру в КНДР доступно четыре местных канала. Мировые новости транслируются, однако, слегка приукрашенные и тщательно отфильтрованные. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...