Рейтинг самой опасной еды мира Рейтинг 9.5 Следующий список включает в себя самую опасную еду мира. Однако, правильные советы по её приготовлению помогут избежать трагедии и превратят еду из потенциального убийцы в деликатесы, которые поразят вас своим необычным вкусом. 1. Рыба фугу (Япония)

Рыба фугу по праву носит титул одного из самых опасных деликатесов мира, хотя и считается национальным блюдом японской кухни.

Никто не даст 100 процентной гарантии, что после такого обеда можно выжить. Очень важно, чтобы повар, который готовит фугу, был настоящим проверенным профессионалом своего дела.

Рыба фугу может употребляться в пищу:

В жареном виде, отварном, сыром (сашими). Распространено также употребление фугу с рисовой водкой, а также с мисо, продуктом традиционной японской кухни. Запрещено:

Употреблять в пищу печень и другие внутренние органы рыбы фугу, так как они содержат смертельную дозу тетродотоксина. Этот яд парализует мышцы человека и приводит к остановке дыхания.

Статистика:

В период между 1996 и 2006 гг. было зафиксировано 44 смертельных исхода после употребления в пищу рыбы фугу. 2. Африканская роющая лягушка или же лягушка-бык (Намибия)

В ряде африканских стран, в частности, Намибии, роющую лягушку употребляют в пищу целиком, а не только её лапки. В этом-то и кроется основная опасность.

Съесть такую лягушку до начала сезона размножения означает рискнуть собственным здоровьем.

Запрещено:

Есть такую лягушку целиком. В ней содержится ряд опасных токсичных веществ, которые могут убить человека.

Факты:

Молодые особи, которые еще не начали размножаться, наиболее смертоносные. Употребление их в пищу может вызвать у человека смерть от почечной недостаточности. 3. Аки (Ямайка)

Аки или Блигия вкусная –дерево, широко распространенное в странах Карибского бассейна, в частности, на Ямайке.

Опасность представляют незрелые плоды аки, а также черные семена, содержащиеся внутри.

Может употребляться в пищу:

Только спелый плод и без семян.

Запрещено:

Употреблять в пищу незрелые плоды. В них содержится токсин гипоглицин А и В. Попадая в организм человека, это вещество превращается в смертельно опасный яд, который вызывает так называемую ямайскую рвотную болезнь. Известны случаи, когда эта болезнь приводила к сильному обезвоживанию организма и даже смерти.

Статистика:

В 2011 году было зафиксировано 35 случаев отравления этим экзотическим фруктом. Примерно 1 из 1000 человек, пробующих аки, подвергает свой организм опасности быть отравленным. 1-56-1011-1516-20далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...