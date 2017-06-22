Самые известные топ-модели, бывшие мужчинами Рейтинг 9.9 21 июня 1965 года на свет появилась Лана Вачовски - американский сценарист и режиссер. Кроме своих киноработ Лана примечательна еще и тем, что совсем недавно была Ларри, который сменил пол. Если взять работу режиссера, то по большей части не имеет роли, кто руководит процессом трансгендер или “чистый” пол. Ведь это прямо не влияет продукт его работы. Однако в наши дни на подиумах и обложках журналов все чаще стали появляться трансгендеры-модели, для которых внешний вид играет первостепенную роль. Сразу же определилось два лагеря одни категорически против прямого или косвенного участия трансгендеров в мире моды и считают это противоестественным и искажающим представление о женской красоте. Другие же уверены, что люди, которым хватило смелости и силы сменить пол и добиться успехов в карьере, достойны уважения. Сегодня мы представляем вам моделей-трансгендеров, которым удалось добиться успехов в карьере на “чужой территории”. Кевин Бэлот. Кевин родился Филиппинах и с детства его мечтой было стать королевой красоты. По правилам лица мужского пола не допускаются до участия в конкурсе, но это не стало стеной на пути Кевина к победе. Изменив внешность, он стал участником конкурса красоты среди трансгендеров прошедшего в Таиланде. Одержав победу над многочисленными конкурсантами, Кевин был награжден крупной денежной суммой, телефоном и правом на бесплатное проживание в роскошных апартаментах в Бангкоке Клаудиа Чарриез. Взглянув на фото Клаудии, не верится, что она была создана мужчиной. Неоднократные пластические операции помогли изваять образ придуманный Клаудией. Эта пышногрудая красавица покоряет вершины модельного бизнеса одну за другой, принимая активное участие в главных телевизионных шоу о моде. Джина Росеро. Это, теперь, девушка одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в Америке. На самом пике карьеры Джина ошарашила своих поклонников, своего агента и друзей громким заявлением. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...