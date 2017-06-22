Самые известные топ-модели, бывшие мужчинами

Кевин Бэлот. Кевин родился Филиппинах и с детства его мечтой было стать королевой красоты. По правилам лица мужского пола не допускаются до участия в конкурсе, но это не стало стеной на пути Кевина к победе.
Изменив внешность, он стал участником конкурса красоты среди трансгендеров прошедшего в Таиланде. Одержав победу над многочисленными конкурсантами, Кевин был награжден крупной денежной суммой, телефоном и правом на бесплатное проживание в роскошных апартаментах в Бангкоке
Клаудиа Чарриез. Взглянув на фото Клаудии, не верится, что она была создана мужчиной. Неоднократные пластические операции помогли изваять образ придуманный Клаудией.
Эта пышногрудая красавица покоряет вершины модельного бизнеса одну за другой, принимая активное участие в главных телевизионных шоу о моде.
Джина Росеро. Это, теперь, девушка одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в Америке. На самом пике карьеры Джина ошарашила своих поклонников, своего агента и друзей громким заявлением.