Самые завидные невесты с роскошным приданным Рейтинг 9.4 Богатые, успешные и не замужем! Завоевать сердце наследницы громкой фамилии и миллионов под силу не каждому. Кому отказывают дочери миллиардеров? Аманда Херст

33 года, правнучка Уильяма Херста, основателя медиахолдинга Hearst Corporation

У Аманды есть все: модельная внешность, работа в журнале Marie Claire, собственный магазин одежды Maisondemode, а также состояние, ведь ее прадед — знаменитый медиамагнат Уильям Херст, известный газетный издатель. Именно благодаря ему мы знаем, что такое «желтая пресса» и «пиар». В отличие от всей династии Херст Аманда вовлечена не только в медиабизнес. Она успела поработать моделью, актрисой (Аманда сыграла саму себя в сериале «Сплетница»), а также открыла благотворительный фонд по защите животных Friends of Finn. На счету красавицы Херст лежит $9 миллиардов. Ее страница в Instagram пестрит снимками с отдыха во Франции, Дании, Англии, на Виргинских островах. Свою личную жизнь, однако, Аманда предпочитает не выставлять напоказ. Софья Абрамович

22 года, младшая дочь Романа Абрамовича

Дочь известного во всем мире миллиардера Романа Абрамовича не спешит под венец. После развода с Ириной Абрамович, матерью Софьи, предприниматель оставил бывшей жене $230 миллионов и недвижимость в Англии. Деньги отца девушка тратит на саморазвитие: Софья получает образование в престижном Лондонском университете, увлекается конным спортом и занимает призовые места в соревнованиях в Монте-Карло и Лондоне. Недавно Софья сильно похудела из-за нападок в Сети. Фолловеры обрушились на девушкой с критикой ее внешности. Реплики подписчиков настолько задели Софью, что она села на диету. «Я читаю то, что пишут обо мне. Некоторые люди говорили такие ужасные вещи, что мне приходилось удалять комментарии или блокировать их. Это заставляет меня чувствовать себя ещё более неуверенно,» – написала в комментариях дочь миллиардера. Теперь же Софья хвастается фигурой в Instagram, публикуя фотографии в сногсшибательных платьях. Дельфина Арно

42 года, дочь мультимиллиардера Бернара Арно

Несмотря на свой возраст и наличие сына, дочь владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно остается завидной невестой. Дельфина — успешная бизнесвумен в модной индустрии. Она работала в таких Домах моды, как Christian Dior, Loewe, и сейчас занимает должность заместителя гендиректора Louis Vuitton. В прошлом Дельфины — неудачный брак с сыном итальянского миллионера Алессандро Валларино Гарсией, который продлился 5 лет. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров