16 ошибок в "Титанике", которые вы наверняка не заметили Рейтинг 9.6 Даже в шедеврах могут быть исторические и технические недочеты! Однако, несмотря ни на что, "Титаник" остается самым кассовым фильмом в истории кинематографа 20 века и культовым на все времена. Озеро Уиссота

Когда Джек пытается предотвратить самоубийство Розы в начале фильма, он рассказывает ей историю и упоминает, что когда-то в родном Висконсине он рыбачил на озере Уиссота - на самом деле, это искусственное озеро появилось лишь в 1918 году, спустя шесть лет после крушения "Титаника". Оператор в числе пассажиров?

Небольшая ошибка редакторов: открывают дверь в залу первого класса перед Джеком Доусоном, а в отражении мы видим камеру и оператора за работой. Где заходит солнце?

Сцена с плевками на закате: наблюдательные зрители заметили, что солнце заходит прямо перед Джеком и Розой - это означает, что судно движется на северо-запад, странно.. потому что настоящий "Титаник" плыл на юго-запад. Стекло есть, но его как бы и нет

Один из самых известных "ляпов": Роза разбивает стекло и вытаскивает пожарный топор, сначала мы видим, что почти все стекло разбилось, следующий кадр - остались крупные осколки, на которых даже заметна надпись. По Фрейду

В разговоре с Брюсом Исмеем, директором пароходной компании‑владельца "Титаника", Роза упоминает Фрейда (диалог ниже). Однако, мысли на этот счет появились у Фрейда спустя несколько лет после трагедии "Титаника", работа была опубликована только в 1920-х годах. 1-56-1011-1516-16далее Твитнуть Новости наших партнеров