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16 ошибок в "Титанике", которые вы наверняка не заметили

20.06.2017 22:13
Рейтинг 9.6

Даже в шедеврах могут быть исторические и технические недочеты! Однако, несмотря ни на что, "Титаник" остается самым кассовым фильмом в истории кинематографа 20 века и культовым на все времена.

Озеро Уиссота
Когда Джек пытается предотвратить самоубийство Розы в начале фильма, он рассказывает ей историю и упоминает, что когда-то в родном Висконсине он рыбачил на озере Уиссота - на самом деле, это искусственное озеро появилось лишь в 1918 году, спустя шесть лет после крушения "Титаника".

Озеро Уиссота Когда Джек пытается предотвратить самоубийство Розы в начале фильма, он рассказывает ей историю и упоминает, что когда-то в родном Висконсине он рыбачил на озере Уиссота - на самом деле, это искусственное озеро появилось лишь в 1918 году, спустя шесть лет после крушения "Титаника".

Оператор в числе пассажиров?
Небольшая ошибка редакторов: открывают дверь в залу первого класса перед Джеком Доусоном, а в отражении мы видим камеру и оператора за работой.

Оператор в числе пассажиров? Небольшая ошибка редакторов: открывают дверь в залу первого класса перед Джеком Доусоном, а в отражении мы видим камеру и оператора за работой.

Где заходит солнце?
Сцена с плевками на закате: наблюдательные зрители заметили, что солнце заходит прямо перед Джеком и Розой - это означает, что судно движется на северо-запад, странно.. потому что настоящий "Титаник" плыл на юго-запад.

Где заходит солнце? Сцена с плевками на закате: наблюдательные зрители заметили, что солнце заходит прямо перед Джеком и Розой - это означает, что судно движется на северо-запад, странно.. потому что настоящий "Титаник" плыл на юго-запад.

Стекло есть, но его как бы и нет
Один из самых известных "ляпов": Роза разбивает стекло и вытаскивает пожарный топор, сначала мы видим, что почти все стекло разбилось, следующий кадр - остались крупные осколки, на которых даже заметна надпись.

Стекло есть, но его как бы и нет Один из самых известных "ляпов": Роза разбивает стекло и вытаскивает пожарный топор, сначала мы видим, что почти все стекло разбилось, следующий кадр - остались крупные осколки, на которых даже заметна надпись.

По Фрейду
В разговоре с Брюсом Исмеем, директором пароходной компании‑владельца "Титаника", Роза упоминает Фрейда (диалог ниже). Однако, мысли на этот счет появились у Фрейда спустя несколько лет после трагедии "Титаника", работа была опубликована только в 1920-х годах.

По Фрейду В разговоре с Брюсом Исмеем, директором пароходной компании&#8209;владельца "Титаника", Роза упоминает Фрейда (диалог ниже). Однако, мысли на этот счет появились у Фрейда спустя несколько лет после трагедии "Титаника", работа была опубликована только в 1920-х годах.
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