Секс-символы советского экрана: как сложилась судьба известных актрис СССР

Наталья Варлей. После "пленницы" сыграла еще одну звездную роль - панночки в "Вие". По воспоминаниям, во время перерывов съемок Варлей, лежа в гробу, учила конспекты, готовясь к зачетам, так как училась в Щукинском училище, которое закончила в 1971 году.
Следующие роли были не столь заметными. Последний раз появилась на экране в 2006 году в фильме "Волкодав из рода Серых Псов".
В 1967 году вышла замуж за известного актера Николая Бурляева, но уже в 1971 году Наталья вступила во второй брак - с Владимиром Тихоновым, сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, однако впоследствии брак распался.
Родила двоих сыновей. Вела передачи на телевидении. Еще в начале 1980-х годов Наталья Варлей поступила в Литературный институт. Некоторое время работала в театре "Окей".
Варлей достаточно долгое время выступает и в песенном жанре. Вышли 3 компакт-диска с ее песнями и два сборника стихов. Сейчас руководит Мастерской Театрального Факультета МИТРО.