Секс-символы советского экрана: как сложилась судьба известных актрис СССР Рейтинг 9.9 Как гласит крылатая фраза, в СССР секса не было, но были те актрисы, которые становились всенародно любимыми, посмотреть на которых люди шли в кинотеатры, а влюбленные поклонники несли цветы и слали письма. Даже во времена тотальной цензуры и идеологически надежных фильмов были актрисы, которых смело можно было назвать секс-символами эпохи. Кстати, чтобы войти в число самых желанных женщин страны, им вовсе необязательно было обнажаться. Наталья Варлей. После "пленницы" сыграла еще одну звездную роль - панночки в "Вие". По воспоминаниям, во время перерывов съемок Варлей, лежа в гробу, учила конспекты, готовясь к зачетам, так как училась в Щукинском училище, которое закончила в 1971 году. Следующие роли были не столь заметными. Последний раз появилась на экране в 2006 году в фильме "Волкодав из рода Серых Псов". В 1967 году вышла замуж за известного актера Николая Бурляева, но уже в 1971 году Наталья вступила во второй брак - с Владимиром Тихоновым, сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, однако впоследствии брак распался. Родила двоих сыновей. Вела передачи на телевидении. Еще в начале 1980-х годов Наталья Варлей поступила в Литературный институт. Некоторое время работала в театре "Окей". Варлей достаточно долгое время выступает и в песенном жанре. Вышли 3 компакт-диска с ее песнями и два сборника стихов. Сейчас руководит Мастерской Театрального Факультета МИТРО. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров