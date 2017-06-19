Животные, которых больше не существует по вине человека Рейтинг 9.5 С каждым годом наша планета всё больше страдает от населения людей. Вода, леса, воздух - всё это уже отравлено человеком. Вместе с лесами исчезают и животные. Сегодня мы решили вам показать, кто мог бы населять нашу планету по сей день, если бы не пренебрежение человека... Тарпан

Тарпаны — быстрые и чрезвычайно выносливые, энергичные животные, очень злые и дикие, не поддававшиеся приручению в зрелом возрасте. В 13 – 14 веках они были объектом интенсивной охоты. В некоторых случаях их ловили и объезжали, литовские князья для ремонта конского состава и снабжения армии мясом ловили тарпанов в Беловежской пуще. Последний дикий тарпан был убит в 1814 году на территории современной Калининградской области. Додо, или маврикийский дронт

Додо обитала на Маврикии несколько веков, совершенно не опасаясь своих естественных врагов, которых просто не существовало на острове. Именно поэтому птица была нелетающей — ей просто не от кого было прятаться. Впервые птицу увидели в 1598 году голландские моряки, и буквально через 100 лет она была полностью истреблена — постарались как сами путешественники, так и животные, которых привезли на Маврикий колонисты. Еще бы, сами подумайте, каким привлекательным для моряков был ужин из 20-килограммовой птички, ближайшими родственниками которой считаются современные голуби. Морская корова

Стеллерова корова обитала у побережья Командорских островов и обладала не только малой подвижностью, огромными размерами и полным отсутствием страха перед человеком, но и вкуснейшим мясом. Последнее и стало причиной того, что менее чем через 30 лет после своего открытия морская корова была полностью истреблена. Странствующий голубь

Снижение численности голубей проходило более-менее плавными темпами где-то до 1870 года, после чего менее чем за 20 лет их численность уменьшилась просто катастрофически и последний голубь в дикой природе был замечен в 1900 году. В неволе странствующие голуби продержались аж до 1914 года, когда в зоопарке города Цинциннати скончалась последняя птичка по имени Марта. Североафриканская коровья антилопа

Охота на них была столь активной, что последние несколько десятилетий своего существования коровьи антилопы встречались только в по-настоящему труднодоступных местах нескольких африканских государств, пока полностью не вымерли к середине прошлого столетия. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров