Самые большие чаевые, оставленные знаменитостями Рейтинг 8.9 У знаменитостей денег - куры не клюют. Правда, обычно звезды тратят свои миллионы на сугубо эгоистические прихоти вроде яхт, шикарных вилл и дорогих лимузинов. Но иногда и им случается расщедриться и одарить, к примеру, скромного официанта так, что неожиданный звездный подарок станет для него самым ярким воспоминанием на всю жизнь. Шарлиз Терон - $100

Однажды Шарлиз Терон купила ягодный смузи в голливудском кафе Pinkberry. Напиток стоил $4, но, когда звезда стала расплачиваться, у нее не оказалось наличных. Она попросила официантку поверить ей на слово и пообещала мигом вернуться, и та, не колеблясь, отпустила злостную неплательщицу. Шарлиз вернулась через полчаса, вручив девушке $100 за четырехдолларовый смузи. Сумма, конечно, не огорошивает, но процент чаевых зашкаливает! Билл Мюррей - 100% от счета

Билл Мюррей любит посидеть в баре недалеко от дома, и, по словам работников, после его визитов они никогда не остаются внакладе. Он платит щедрые чаевые, размер которых никогда не бывает ниже размера счета. Не так давно, получив счет на $60, он оставил $75 чаевых. Суммы, конечно, не гигантские, зато он платит их каждый раз! Тейлор Свифт - $500 и билеты на концерт

Несколько лет назад, ужиная в одном из ресторанов в Филадельфии, Тейлор оставила за скромный ужин $500 чаевых. Мало того, когда она узнала, что сын шеф-повара - ее большой поклонник, она дополнительно подарила мальчику билеты на свой концерт, который должен был состояться в городе. Брэд Питт - $800

Несколько лет назад Брэд Питт, ужиная в берлинском суши-баре с тогда еще супругой Анджелиной Джоли и детьми, оставил на чай $800. Правда, неизвестно, каков был счет - большая семья Питта - Джоли могла наесть столько, что указанная сумма оказалась бы скромными 10%, принятыми во всех заведениях. Но после этого Питт еще и лично поблагодарил обслугу и повара, что, безусловно, можно считать королевским жестом. Элен ДеДженерис - $1000

Во время оскаровской церемонии 2014 года знаменитая телеведущая Элен ДеДженерис, проголодавшись, не стала стесняться, а просто заказала на себя и других присутствовавших звезд, включая Мэрил Стрип, несколько пицц. Такая доставка и так была для курьера праздником - а тут еще щедрая ДеДженерис заплатила ему $1000 чаевых! Безусловно, этот парень вошел в легенду среди коллег и друзей! 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров