Отголоски средневековья в 1939: последняя публичная казнь на гильотине Рейтинг 9.7 17 июня 1939 года во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана). Присутствующая на экзекуции в духе средневековья толпа вела себя очень несдержанно и шумно, многие из зрителей прорывались через оцепление, чтобы смочить носовые платки в крови осужденного в качестве сувениров. Сцена была настолько страшной, что тогдашний президент Франции Альбер Лебрен после этого полностью запретил публичные казни, аргументируя это тем, что вместо сдерживания преступности они способствуют пробуждению низменных инстинктов людей. Кем же был тот преступник, и за какое деяние его приговорили к столь жестокому наказанию? Эжен (Ойген) Вейдман родился во Франкфурте-на-Майне, в Германии, в семье бизнесмена, после начала Первой мировой войны он жил с бабушкой и дедушкой, в это время и начал воровать. Скрываясь от прохождения военной службы, переехал в Париж, затем в Канаду. В Канаде его арестовали за ограбление, он провел год в тюрьме, после чего депортировали на родину. В Германии у Эжена с законом также были проблемы, ему пришлось пять лет отсидеть за грабеж. Тогда-то, в тюрьме, он познакомился с двумя будущими соучастниками: Роже Мильоном и Жаном Бланом. После освобождения из тюрьмы они решили работать вместе. Своим промыслом они избрали похищение богатых туристов во Франции с целью выкупа. Для этой цели ими была арендована вилла в Сен-Клу, недалеко от Парижа. В июле 1937 года Вейдман познакомился с Джин де Ковен, танцовщицей из США. Джин жила в Нью-Йорке, где занималась преподаванием балета и классических танцев, и приехала в Европу к тетке. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...