Отголоски средневековья в 1939: последняя публичная казнь на гильотине

Эжен (Ойген) Вейдман родился во Франкфурте-на-Майне, в Германии, в семье бизнесмена, после начала Первой мировой войны он жил с бабушкой и дедушкой, в это время и начал воровать.
Скрываясь от прохождения военной службы, переехал в Париж, затем в Канаду. В Канаде его арестовали за ограбление, он провел год в тюрьме, после чего депортировали на родину.
В Германии у Эжена с законом также были проблемы, ему пришлось пять лет отсидеть за грабеж. Тогда-то, в тюрьме, он познакомился с двумя будущими соучастниками: Роже Мильоном и Жаном Бланом.
После освобождения из тюрьмы они решили работать вместе. Своим промыслом они избрали похищение богатых туристов во Франции с целью выкупа. Для этой цели ими была арендована вилла в Сен-Клу, недалеко от Парижа.
В июле 1937 года Вейдман познакомился с Джин де Ковен, танцовщицей из США. Джин жила в Нью-Йорке, где занималась преподаванием балета и классических танцев, и приехала в Европу к тетке.