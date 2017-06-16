Правда или вымысел: 15 животных-гигантов Рейтинг 9.4 Интернет - джунгли, изобилующие удивительными фотографиями, многие из которых просто выдумка. Ради славы и наживы любители фотошопа готовы создать снимки удивительных существ, и порой достаточно увеличить размеры всем привычных зверушек. Сегодня мы узнаем существуют ли животные-гиганты на самом деле или же это вымысел. 15. Гигантская лягушка

Представители Департамента парков и дикой природы Техаса подтвердили подлинность этой фотографии. Но размер лягушки из-за ракурса кажется больше, чем есть на самом деле. Вес земноводной составлял 6 кг. Стоит отметить, что крупнейшей из современных лягушек является голиаф.

Вердикт: правда 14. Гигантский кролик

Этот кролик весит почти 20 кг и достигает 130 см в длину! Кстати, у него есть сын, который уже догоняет его по размерам. Эти ушастики за год уминают 2000 морковок и 700 яблок, да еще и получают сено с кормом. Питомцы обходятся Аннетт Эдвардс в 5000 фунтов стерлингов в год.

Вердикт: правда 13. Гигантский кабан

На снимке 11-летний охотник Джемисон Стоун и его добыча - кабан весом в 480 кг! По некоторым данным, гигант по кличке Фред жил на ферме и прекрасно ладил с детьми, так что было даже громкое судебное разбирательство по делу об убийстве кабана.

Вердикт: правда 12. Гигантская золотая рыбка

Этот золотистый карп весом в 15 кг был пойман на юге Франции, считается одним из крупнейших в мире. Так что сомневаться в подлинности снимка не приходится.

Вердикт: правда 11. Гигантские кузнечики

Безусловно, кузнечики и саранча могут достигать внушительных размеров, но все же не гигантских. Этот снимок всего лишь монтаж, который довольно часто печатали на американских открытках.

Вердикт: вымысел 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...