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25 самых странных галактик во Вселенной

14.06.2017 23:35
Рейтинг 8.7

Вселенная огромна и увлекательна. Сложно представить, насколько мала Земля по сравнению с космической бездной. Согласно самых осторожных предположений астрономов, существует 100 миллиардов галактик, а Млечный Путь — лишь одна из них. Что же касается Земли, только во Млечном пути есть 17 миллиардов подобных планет... и это не считая других, которые радикально отличаются от нашей планеты. А среди галактик, которые сегодня стали известны ученым, встречаются очень необычные… Вообще я без большого доверия и с изрядной долей скептицизма отношусь к подобной информации. Во-первых мы туда никогда не долетим, во-вотрых к нам оттуда никто не прилетит и вообще может быть там все выглядит и просисходит не совсем так, как мы тут себе напредставляли. И вообще сейчас на том месте вообще может быть чтото иное, т.к. свет этих галлактик только что до нас дошел.

1. Messier 82
M82 в пять раз ярче Млечного Пути. Messier 82 или просто M82 — галактика в пять раз ярче Млечного Пути. Это обусловлено очень быстрым процессом рождением молодых звезд в ней – они появляются в 10 раз чаще, чем в нашей галактике. Красные шлейфы, исходящие из центра галактики — пылающий водород, который выбрасывается из центра M82.

1. Messier 82 M82 в пять раз ярче Млечного Пути. Messier 82 или просто M82 — галактика в пять раз ярче Млечного Пути. Это обусловлено очень быстрым процессом рождением молодых звезд в ней – они появляются в 10 раз чаще, чем в нашей галактике. Красные шлейфы, исходящие из центра галактики — пылающий водород, который выбрасывается из центра M82.

2. Галактика-подсолнечник
Галактика-подсолнечник: словно с картины Винсента Ван Гога Формально известная как Messier 63, эта галактика была прозвана Подсолнечником, поскольку выглядит так, будто сошла с картины Винсента Ван Гога. Ее яркие, извилистые "лепестки" состоят из недавно образованных сине-белых гигантских звезд.

2. Галактика-подсолнечник Галактика-подсолнечник: словно с картины Винсента Ван Гога Формально известная как Messier 63, эта галактика была прозвана Подсолнечником, поскольку выглядит так, будто сошла с картины Винсента Ван Гога. Ее яркие, извилистые "лепестки" состоят из недавно образованных сине-белых гигантских звезд.

3. MACS J0717
Скопление галактик MACS J071. MACS J0717 является одной из самых странных галактик, известных ученым. Технически это не один звездный объект, а скопление галактик — MACS J0717 образовалась при столкновении четырех других галактик. Причем процесс столкновения идет уже более 13 миллионов лет.

3. MACS J0717 Скопление галактик MACS J071. MACS J0717 является одной из самых странных галактик, известных ученым. Технически это не один звездный объект, а скопление галактик — MACS J0717 образовалась при столкновении четырех других галактик. Причем процесс столкновения идет уже более 13 миллионов лет.

4. Messier 74
Messier 74 — галактика для Санты. Если бы у Санта Клауса была любимая галактика, то это явно стала бы Messier 74. О ней часто вспоминают астрономы во время рождественских праздников, ведь галактика очень похожа на Рождественский венок.

4. Messier 74 Messier 74 — галактика для Санты. Если бы у Санта Клауса была любимая галактика, то это явно стала бы Messier 74. О ней часто вспоминают астрономы во время рождественских праздников, ведь галактика очень похожа на Рождественский венок.

5. Галактика Baby Boom
Каждый 2 часа — новая звезда. Находящаяся примерно в 12,2 миллиардах световых лет от Земли, галактика "бэби-бум" была обнаружена в 2008 году. Получила она свое прозвище из-за того, что в ней невероятно быстро рождаются новые звезды — примерно каждые 2 часа. К примеру, в Млечному Пути новая звезда появляется в среднем каждые 36 дней.

5. Галактика Baby Boom Каждый 2 часа — новая звезда. Находящаяся примерно в 12,2 миллиардах световых лет от Земли, галактика "бэби-бум" была обнаружена в 2008 году. Получила она свое прозвище из-за того, что в ней невероятно быстро рождаются новые звезды — примерно каждые 2 часа. К примеру, в Млечному Пути новая звезда появляется в среднем каждые 36 дней.
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