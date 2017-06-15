25 самых странных галактик во Вселенной Рейтинг 8.7 Вселенная огромна и увлекательна. Сложно представить, насколько мала Земля по сравнению с космической бездной. Согласно самых осторожных предположений астрономов, существует 100 миллиардов галактик, а Млечный Путь — лишь одна из них. Что же касается Земли, только во Млечном пути есть 17 миллиардов подобных планет... и это не считая других, которые радикально отличаются от нашей планеты. А среди галактик, которые сегодня стали известны ученым, встречаются очень необычные… Вообще я без большого доверия и с изрядной долей скептицизма отношусь к подобной информации. Во-первых мы туда никогда не долетим, во-вотрых к нам оттуда никто не прилетит и вообще может быть там все выглядит и просисходит не совсем так, как мы тут себе напредставляли. И вообще сейчас на том месте вообще может быть чтото иное, т.к. свет этих галлактик только что до нас дошел. 1. Messier 82

M82 в пять раз ярче Млечного Пути. Messier 82 или просто M82 — галактика в пять раз ярче Млечного Пути. Это обусловлено очень быстрым процессом рождением молодых звезд в ней – они появляются в 10 раз чаще, чем в нашей галактике. Красные шлейфы, исходящие из центра галактики — пылающий водород, который выбрасывается из центра M82. 2. Галактика-подсолнечник

Галактика-подсолнечник: словно с картины Винсента Ван Гога Формально известная как Messier 63, эта галактика была прозвана Подсолнечником, поскольку выглядит так, будто сошла с картины Винсента Ван Гога. Ее яркие, извилистые "лепестки" состоят из недавно образованных сине-белых гигантских звезд. 3. MACS J0717

Скопление галактик MACS J071. MACS J0717 является одной из самых странных галактик, известных ученым. Технически это не один звездный объект, а скопление галактик — MACS J0717 образовалась при столкновении четырех других галактик. Причем процесс столкновения идет уже более 13 миллионов лет. 4. Messier 74

Messier 74 — галактика для Санты. Если бы у Санта Клауса была любимая галактика, то это явно стала бы Messier 74. О ней часто вспоминают астрономы во время рождественских праздников, ведь галактика очень похожа на Рождественский венок. 5. Галактика Baby Boom

Каждый 2 часа — новая звезда. Находящаяся примерно в 12,2 миллиардах световых лет от Земли, галактика "бэби-бум" была обнаружена в 2008 году. Получила она свое прозвище из-за того, что в ней невероятно быстро рождаются новые звезды — примерно каждые 2 часа. К примеру, в Млечному Пути новая звезда появляется в среднем каждые 36 дней. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров