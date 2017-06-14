15 шокирующих гипотез о смерти Мэрилин Монро Рейтинг 9.6 Икона кинематографа и признанный секс-символ, Мэрилин Монро страдала от депрессии и тревожных состояний, а также злоупотребляла алкоголем и сильнодействующими снотворными. Ее личная жизнь была неудачной, и когда 5 августа 1962 года Мэрилин нашли мертвой в комнате, полной пустых флаконов от лекарств, никто не удивился ее самоубийству. Однако по сей день существует масса гипотез и конспирологических теорий, иначе объясняющих безвременную кончину актрисы. Официальная версия попытки самоубийства выглядит неправдоподобной

По официальной версии, смерть Монро наступила от передозировки снотворным и это было самоубийство. Однако исследователи ее жизни утверждают, что как раз в тот момент у актрисы не было никаких причин идти на такой шаг. Она собиралась воссоединиться со своим первым мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо (1 августа он сделал ей предложение). Более того, она как раз восстановила контракт со студией 20th Century Fox, раздавала интервью для таких журналов, как Cosmopolitan и Life, и позировала в фотосессии для Vogue. Также Монро собиралась сниматься в биографической ленте о судьбе кинозвезды 30-х годов Джин Харлоу. И на этом фоне она вдруг совершает самоубийство... Как-то одно с другим не вяжется. Монро скончалась от лекарственной передозировки, но в ее желудке не обнаружили никаких таблеток

Во время расследования смерть по неосторожности сразу же исключили ввиду огромной концентрации снотворного в крови Монро - она вдвое превышала смертельную дозу. Что интересно, в желудке не нашли никаких следов таблеток. Позже этот факт объяснили тем, что Монро принимала снотворное регулярно и помногу, и ее желудок приспособился к более быстрому их растворению и всасыванию. Конечно, некоторые исследователи заявляют, что таблеток в желудке не было по другой причине: потому что актриса была кем-то намеренно убита. Более того, врач, проводивший вскрытие, заявил, что взятые образцы случайно испортились и перепроверить заключение невозможно. Самоубийство было инсценировано

Те, кто верит в преднамеренное убийство актрисы, заявляют, что картина самоубийства была явно инсценирована. Даже офицер полиции сержант Джек Клеммонс, которого в тот день вызвали на виллу Монро, говорил, что более очевидно срежиссированной картины самоубийства он никогда не видел. Тело актрисы лежало на кровати очень аккуратно, а на прикроватном столике рядом были расставлены флаконы с таблетками. Известно также, что исчезли дневники Монро и даже - по какой-то причине - постельное белье было постирано ее домработницей. В ночь смерти Монро звонила в Белый дом

За прошедшие годы последний день жизни Монро пытались восстановить во всех подробностях множество раз. По некоторым слухам, прямо перед смертью актриса дважды звонила своему другу, голливудскому стилисту Сиднею Гиларову. Она кричала в истерике, что Бобби Кеннеди (младший брат Джона Кеннеди, сменивший его в роли любовника Монро) и Питер Лоуфорд (зять Джона Кеннеди) недавно пришли к ней домой и всячески угрожали. Повод был: Монро угрожала рассказать всему миру о связи с Робертом. Вряд ли он был в восторге от этой перспективы... Также, предположительно, последний звонок, совершенный в ту ночь Монро, был звонком в Белый дом. Но кому она звонила и зачем? Может быть, пыталась пробиться к Джону Кеннеди и попросить у него защиты "по старой дружбе"? Говорят даже, что дозвониться она сумела, но говорила с женой Кеннеди. Джон Кеннеди не мог продолжать давнюю связь с Монро

Известно, что первым на чары Монро поддался именно Джон Ф. Кеннеди. Их роман длился несколько лет, но Джон не придавал этой связи такое значение, как Мэрилин. Он был любвеобильным и заводил романы со многими женщинами, так что Монро была лишь одной из них. А вот она в него влюбилась до одури, стала буквально одержимой им. Монро очень долго верила и ждала, что Кеннеди бросит жену и женится на ней, а он совершенно не собирался этого делать. Напротив, когда актриса начала его утомлять, он постепенно от нее дистанцировался. Мэрилин не сдавалась, продолжая названивать в Белый дом. Тогда Джон отправил к ней своего брата Роберта, чтобы тот убедил Монро оставить эти бесплодные попытки стать первой леди. Кончилось тем, что Роберт подпал под очарование актрисы и влюбился в нее. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров