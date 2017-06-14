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10 экзотических отелей на деревьях

13.06.2017 15:23
Рейтинг 9.6

Некоторые путешественники предпочитают пятизвёздочную роскошь, другим милы дикие леса и джунгли за окном. Новый виток экзотики - отели на деревьях. Однако, речь идет не о шатких хижинах в глубинках: отдых на деревьях тоже может быть роскошным! От Швеции до Таиланда - представляем список необыкновенных гостиниц, построенных на деревьях.

Daintree Eco Lodge & Spa, Австралия
Экзотический комплекс раскинулся в древнем лесу Дейнтри Северного Квинсленда. Здесь в окружении крон деревьев гости могут искупаться в гидромассажной ванне и поужинать в нависающем над лагуной ресторане. Стоимость номеров - от 14 тысяч рублей за сутки.

Daintree Eco Lodge & Spa, АвстралияЭкзотический комплекс раскинулся в древнем лесу Дейнтри Северного Квинсленда. Здесь в окружении крон деревьев гости могут искупаться в гидромассажной ванне и поужинать в нависающем над лагуной ресторане. Стоимость номеров - от 14 тысяч рублей за сутки.

Eureka Springs Treehouses, США
Тематические номера отеля переносят гостей в Венецию, Нью-Йорк, Санта-Фе или Париж. Домики держатся на кедровых бревнах. Ночь в тематическом номере обойдется приблизительно в 8 тысяч рублей.

Eureka Springs Treehouses, США Тематические номера отеля переносят гостей в Венецию, Нью-Йорк, Санта-Фе или Париж. Домики держатся на кедровых бревнах. Ночь в тематическом номере обойдется приблизительно в 8 тысяч рублей.

Silky Oaks Lodge Mossman, Австралия
Отель, предлагающий туристам омолаживающие спа-программы, находится в древнем живописном лесу вблизи Большого барьерного рифа. Стоимость суток проживания - около 17 тысяч рублей.

Silky Oaks Lodge Mossman, АвстралияОтель, предлагающий туристам омолаживающие спа-программы, находится в древнем живописном лесу вблизи Большого барьерного рифа. Стоимость суток проживания - около 17 тысяч рублей.

Aqua Wellness Resort, Никарагуа
Виллы на тропическом Изумрудном побережье Никарагуа оборудованы бассейнами, душами под открытым небом и террасами. Стоимость виллы - от 10 900 рублей за ночь.

Aqua Wellness Resort, Никарагуа Виллы на тропическом Изумрудном побережье Никарагуа оборудованы бассейнами, душами под открытым небом и террасами. Стоимость виллы - от 10 900 рублей за ночь.

Japamala Resort, остров Тиоман, Малайзия
До апарт-отеля Japamala Resort нелегко добраться - только по воде. Однако, долгий путь того стоит! К вашим услугам горячие гидромассажные ванны на свежем воздухе и восхитительные виды на Южно-Китайское море: от 9 887 рублей в сутки.

Japamala Resort, остров Тиоман, МалайзияДо апарт-отеля Japamala Resort нелегко добраться - только по воде. Однако, долгий путь того стоит! К вашим услугам горячие гидромассажные ванны на свежем воздухе и восхитительные виды на Южно-Китайское море: от 9 887 рублей в сутки.
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