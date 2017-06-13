Знаменитости, которые не транжирят заработанное Рейтинг 9.5 Мы привыкли к тому, что знаменитости едят в дорогих ресторанах, ездят на люксовых автомобилях, а одежду выбирают исключительно от именитых дизайнеров. Но не все звезды такие. Некоторые знаменитости очень экономно и скромно живут, а свои баснословные гонорары тратят на благотворительность или интересные проекты. Мы вспомнили 15 звезд, которых совсем не прельщает красивая жизнь. Дженнифер Лоуренс

Популярная голливудская актриса, звезда «Голодных игр» тратит деньги разумно. Она ездит на скромной машине марки Volkswagen Eos, покупает одежду на распродажах и любит скидки. В интервью Дженнифер признается, что любит простые развлечения: купить вкусной еды и посмотреть телевизор. Звездная болезнь — это точно не про нее. Свои гонорары оскароносная актриса жертвует на благотворительность. Так, в родном городе звезды есть кардиологическое отделение больницы, которому она пожертвовала 2 миллиона долларов. Киану Ривз

Актеру не очень нравятся богатые особняки и частные самолеты. Даже когда он стал знаменитым, он не купил собственное жилье, а остался жить в съемном. У него мало вещей, нет охраны, а вместо машины Киану ездит на общественном транспорте. 90% своего гонорара от фильма «Матрица» (а это 80 миллионов долларов) актер отдал гримерам, специалистам по спецэффектам и другим коллегам, чьи зарплаты были намного меньше, чем у актеров. Кроме этого, он еще подарил 12 мотоциклов каскадерам. Киану Ривз является основателем фонда по борьбе с раковыми заболеваниями. Актера побудила к этому личная трагедия — его сестра страдает от лейкемии. Тщеславие чуждо Киану — он отказался называть организацию своим именем. Кроме этого, он поддерживает всевозможные экологические инициативы и борется за права животных. Сара Джессика Паркер

Актриса живет в скромной квартире в Нью-Йорке и бережно относится к деньгам. Она приучает к экономии и своих детей. Сара сама шьет одежду детям, любит секонд-хенды, а в магазинах покупает только хорошую обувь. Актриса продала на аукционе туфли Кэрри Брэдшоу (самая известная ее роль), а все деньги с этого аукциона пожертвовала средней школе музыки и искусства. Паркер является послом доброй воли ЮНИСЕФ и членом Голливудского женского политического комитета. Кейт Миддлтон

Герцогиня любит бюджетные бренды и не тратит королевское состояние на одежду от-кутюр. В повседневной жизни она предпочитает масс-маркет: Zara, Hobbs, H&M. Свои сбережения Кейт тратит на благотворительность. Ее последняя благотворительная программа посвящена проблемам психического здоровья молодежи, ветеранов, бездомных и других групп людей, которые входят в зону риска. Кейт активно участвует в различных благотворительных инициативах вместе с мужем: пробежки с бездомными, волонтерские вечеринки, выступления в прессе. Герцогиню можно назвать образцом для подражания! Кристиан Бейл

Актер, прославившийся ролью в «Бэтмене», не любит роскошь. Даже после того, как к нему пришла слава, он не спешил покупать роскошные особняки. Бейл долгое время жил в однокомнатной квартире вместе со своей семьей, не пользовался мобильным телефоном и не нанимал телохранителя. «Богатство для меня ничего не значит. Если бы грабитель ворвался в мой дом, он бы расплакался», — сказал актер в одном из интервью. Свои гонорары он активно жертвует на благотворительные цели. Так, всю выручку от проката фильма «Обещание» он отдал различным волонтерским организациям, работающим с проблемой геноцида в современном мире. Бейл — герой не только на экране. Недавно он исполнил мечту 4-летнего малыша, больного лейкемией, — навестил мальчика в костюме Бэтмена. 1-56-1011-1516-16далее Твитнуть Новости наших партнеров