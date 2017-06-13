Самые дорогие футбольные клубы 2017 года Рейтинг 9 Футбольный бизнес дорожает. В 2017-м среднюю стоимость команды из двадцадки самых дорогих Forbes оценил в $1,48 млрд, что на 3% больше прошлогодней цифры (в евро рост еще заметнее – 7%). При составлении рейтинга использовались в том числе данные отчета Deloitte о финансовой деятельности клубов в сезоне 2015/16, переведенные в доллары по средневзвешенному курсу за период. Английские команды доминируют в списке (8 из 20-ти, 6 – в топ-10) благодаря впечатляющим телесделкам премьер-лиги. Италию в рейтинге представляют 5 команд, Испанию и Германию – по три, Францию – только «Пари-Сен Жермен». Важным драйвером роста в сезоне 2015/16 стали спонсорские сделки: так, «Барселона» заработала на рекламных контрактах $233 млн. Кроме того, огромные суммы аккумулирует Лига чемпионов, и призовые за участие в турнире составляют весомую часть доходов самых успешных команд. Подробнее о клубах, попавших в топ-10 рейтинга-2017, рассказывает галерея Forbes. 1. «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Оценочная стоимость $3,69 млрд

Динамика за год +11%

Доход $765 млн

Операционная прибыль $288 млн

Впервые за пять лет «Манчестер Юнайтед» возглавил список самых дорогих футбольных клубов – благодаря международной популярности своего бренда, коммерческой хватке менеджмента и, конечно, финансовой успешности английской премьер-лиги. В сезоне 2015/16 доход «Юнайтед» составил $765 млн, что на $77 млн больше, чем у ближайших преследователей – «Реала» и «Барселоны». $405 млн от коммерческих сделок и $288 млн операционной прибыли – тоже лучшие показатели среди футбольных клубов. И особенно важно, что такое финансовое благополучие случилось практически без Лиги чемпионов: в сезоне 2015/16 «МЮ» вылетел из турнира на групповой стадии, а следующий розыгрыш пропустил. В сезоне 2016/17 с новым тренером Жозе Моуринью команда не слишком удачно выступила в национальном чемпионате (6-е место), однако выиграла Лигу Европы и обеспечила себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. При таком раскладе обойти «Юнайтед» в любом финансовом рейтинге будет крайне сложно. 2. «Барселона» (Испания)

Оценочная стоимость $3,66 млрд

Динамика за год +2%

Доход $688 млн

Операционная прибыль $113 млн

В прошлом году «Барса» подписала экипировочный контракт с Nike на ежегодную сумму не меньше $168 млн с 2018 по 2023 год, перекрыв прежнее рекордное соглашение «Манчестер Юнайтед», который еще в 2014-м отдал право одевать футболистов клуба компании Adidas за $111 млн в год. 3. «Реал» (Мадрид, Испания)

Оценочная стоимость $3,58 млрд

Динамика за год –2%

Доход $688 млн

Операционная прибыль $181 млн

В мае 2017-го немецкое издание Spiegel, со ссылкой на документы Football Leaks, опубликовало финановые подробности 10-летней (с 2015-го по 2024-й) сделки «Реала» и Adidas. К ежегодному гарантированному платежу в $75 млн добавляется 22,5% от продажи брендированной клубной экипировки (около $32 млн). Кроме того, предусмотрены приличные бонусы за трофеи (например, $5 млн – за победу в Лиге чемпионов). 4. «Бавария» (Мюнхен, Германия)

Оценочная стоимость $2,71 млрд

Динамика за год +1%

Доход $657 млн

Операционная прибыль $120 млн

В марте 2017-го «Бавария» стала первым иностранным клубом, открывшим офис в Китае. Поиск новых спонсорских и мерчандайз-контрактов в стране, где спорт становится важным национальным приоритетом, – весьма перспективное направление для развития. При этом и традиционные для европейского футбола статьи дохода у «Баварии» в порядке: $109 млн – коммерческие сделки в сезоне 2015/16 (экипировка, реклама на игровой футболке, нейминг стадиона и тренировочной базы), $71 млн – призовые за участие в Лиге чемпионов. Еще примерно $166 млн клуб заработал на телетрансляциях. Уже со следующего сезона в бундеслиге начнет действовать новый телеконтракт ($1,67 млрд в год), и доходы лидера немецкого футбола однозначно вырастут. 5. «Манчестер Сити» (Англия)

Оценочная стоимость $2,08 млрд

Динамика за год +8%

Доход $583 млн

Операционная прибыль $162 млн

В сезоне 2015/16 «Манчестер Сити» заработал $234 млн на телетрансляциях – больше, чем любой другой футбольный клуб. Кроме того, «Сити» оказался лидером по доходу от участия в Лиге чемпионов – $93 млн. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров